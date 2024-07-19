https://ria.ru/20240719/tsukerberg-1960733805.html

Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа или Байдена

Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа или Байдена - РИА Новости, 19.07.2024

Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа или Байдена

Основатель компании Meta* Марк Цукерберг отказался поддержать кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа или нынешнего американского лидера Джо Байдена в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:45

2024-07-19T14:45

2024-07-19T14:45

в мире

сша

марк цукерберг

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756740943_0:63:3071:1791_1920x0_80_0_0_d9b89734eb5942ce6957ca145edca4f2.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг отказался поддержать кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа или нынешнего американского лидера Джо Байдена в преддверии выборов, передает агентство Bloomberg. "Цукерберг... отказался поддержать Трампа или... Байдена, добавив, что он "не планирует" каким-либо образом вовлекаться в выборы", - говорится в сообщении агентства. По словам Цукерберга, люди хотят видеть меньше материалов на политические темы в Meta. Он добавил, что компания уже рекомендует меньше политического контента своим пользователям. "Я думаю, что вы станете свидетелями того, что наши сервисы будут играть меньшую роль в этих выборах по сравнению с ситуацией в прошлом", - подчеркнул он. Выборы президента США пройдут 5 ноября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240719/ssha-1960628154.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, марк цукерберг, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024