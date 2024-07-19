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Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа или Байдена - РИА Новости, 19.07.2024
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14:45 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tsukerberg-1960733805.html
Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа или Байдена
Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа или Байдена - РИА Новости, 19.07.2024
Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа или Байдена
Основатель компании Meta* Марк Цукерберг отказался поддержать кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа или нынешнего американского лидера Джо Байдена в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:45
2024-07-19T14:45
в мире
сша
марк цукерберг
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг отказался поддержать кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа или нынешнего американского лидера Джо Байдена в преддверии выборов, передает агентство Bloomberg. "Цукерберг... отказался поддержать Трампа или... Байдена, добавив, что он "не планирует" каким-либо образом вовлекаться в выборы", - говорится в сообщении агентства. По словам Цукерберга, люди хотят видеть меньше материалов на политические темы в Meta. Он добавил, что компания уже рекомендует меньше политического контента своим пользователям. "Я думаю, что вы станете свидетелями того, что наши сервисы будут играть меньшую роль в этих выборах по сравнению с ситуацией в прошлом", - подчеркнул он. Выборы президента США пройдут 5 ноября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, марк цукерберг, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Марк Цукерберг, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа или Байдена

Bloomberg: Цукерберг отказался поддержать Трампа или Байдена на выборах

© AP Photo / Susan WalshМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Марк Цукерберг . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг отказался поддержать кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа или нынешнего американского лидера Джо Байдена в преддверии выборов, передает агентство Bloomberg.
"Цукерберг... отказался поддержать Трампа или... Байдена, добавив, что он "не планирует" каким-либо образом вовлекаться в выборы", - говорится в сообщении агентства.
По словам Цукерберга, люди хотят видеть меньше материалов на политические темы в Meta. Он добавил, что компания уже рекомендует меньше политического контента своим пользователям.
"Я думаю, что вы станете свидетелями того, что наши сервисы будут играть меньшую роль в этих выборах по сравнению с ситуацией в прошлом", - подчеркнул он.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСШАМарк ЦукербергДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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