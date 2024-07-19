https://ria.ru/20240719/tstak-1960602979.html

Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии

Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии - РИА Новости, 19.07.2024

Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T01:47

2024-07-19T01:47

2024-07-19T04:34

россия

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

украина

пхеньян

алексей криворучко

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной военной операцией на Украине, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Встреча Ким Чен Ына с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко состоялась в четверг в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне."Товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую войну для защиты суверенных прав и безопасности государства, выразив неизменную сильную поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР с ними в специальной военной операции на Украине", — говорится в сообщении агентства.Как отмечается, стороны обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия между двумя странами в сфере военных дел для защиты взаимных интересов безопасности.Ким Чен Ын отметил, что армии двух стран, которые связали давние исторические традиции, должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости.

https://ria.ru/20240630/kndr-1956399535.html

https://ria.ru/20240625/mid-1955211226.html

россия

кндр (северная корея)

украина

пхеньян

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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), украина, пхеньян, алексей криворучко