Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии
Ким Чен Ын: армии КНДР и России должны сыграть важную роль в защите мира
© ЦТАКВстреча Ким Чен Ына с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко
© ЦТАК
Встреча Ким Чен Ына с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной военной операцией на Украине, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Встреча Ким Чен Ына с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко состоялась в четверг в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне.
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"Товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую войну для защиты суверенных прав и безопасности государства, выразив неизменную сильную поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР с ними в специальной военной операции на Украине", — говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, стороны обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия между двумя странами в сфере военных дел для защиты взаимных интересов безопасности.
Ким Чен Ын отметил, что армии двух стран, которые связали давние исторические традиции, должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости.
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