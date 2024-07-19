Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 19.07.2024 (обновлено: 04:34 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/tstak-1960602979.html
Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии
Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии - РИА Новости, 19.07.2024
Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T01:47
2024-07-19T04:34
россия
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
украина
пхеньян
алексей криворучко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960604918_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_613173974b8d3d0d4d155b9a97b21cbf.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной военной операцией на Украине, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Встреча Ким Чен Ына с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко состоялась в четверг в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне."Товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую войну для защиты суверенных прав и безопасности государства, выразив неизменную сильную поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР с ними в специальной военной операции на Украине", — говорится в сообщении агентства.Как отмечается, стороны обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия между двумя странами в сфере военных дел для защиты взаимных интересов безопасности.Ким Чен Ын отметил, что армии двух стран, которые связали давние исторические традиции, должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости.
https://ria.ru/20240630/kndr-1956399535.html
https://ria.ru/20240625/mid-1955211226.html
россия
кндр (северная корея)
украина
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960604918_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7e1f9f138d976cdee42d59c97d306edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), украина, пхеньян, алексей криворучко
Россия, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Украина, Пхеньян, Алексей Криворучко
Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии

Ким Чен Ын: армии КНДР и России должны сыграть важную роль в защите мира

© ЦТАКВстреча Ким Чен Ына с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко
Встреча Ким Чен Ына с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© ЦТАК
Встреча Ким Чен Ына с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной военной операцией на Украине, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Встреча Ким Чен Ына с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко состоялась в четверг в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
КНДР обвинила США в создании "азиатской НАТО"
30 июня, 05:20
"Товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую войну для защиты суверенных прав и безопасности государства, выразив неизменную сильную поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР с ними в специальной военной операции на Украине", — говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, стороны обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия между двумя странами в сфере военных дел для защиты взаимных интересов безопасности.
Ким Чен Ын отметил, что армии двух стран, которые связали давние исторические традиции, должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости.
Визит лидера КНДР Ким Чен Ын в Россию - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию
25 июня, 04:53
 
РоссияКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)УкраинаПхеньянАлексей Криворучко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала