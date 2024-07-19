https://ria.ru/20240719/tramp-1960747463.html

Речь Трампа на съезде республиканцев стала самой длинной в истории США

Речь Трампа на съезде республиканцев стала самой длинной в истории США - РИА Новости, 19.07.2024

Речь Трампа на съезде республиканцев стала самой длинной в истории США

Выступление экс-президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии стало самой длинной благодарственной речью в новейшей истории крупных партий... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:19

2024-07-19T15:19

2024-07-19T15:29

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дональд трамп

билл клинтон

джордж буш (младший)

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Выступление экс-президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии стало самой длинной благодарственной речью в новейшей истории крупных партий США, его речь длилась один час 32 минуты, сообщает телеканал CNN. В ходе съезда республиканцев в понедельник Трамп принял номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост на выборах. "Бывший президент Дональд Трамп выступал в течение одного часа и 32 минут на съезде Республиканской партии в четверг вечером, что сделало это самой длинной благодарственной речью от крупной партии в новейшей истории США", - пишет CNN.При этом в 2020 году он говорил в течение часа и 20 минут, а в 2016 - час и пятнадцать минут. Эти выступления заняли второе и третье места соответственно в рейтинге длительности речей с 1976 года. Помимо Трампа за этот период только два кандидата выступили с речами, которые длились больше часа: Билл Клинтон в 1996 году и Джордж Буш-младший в 2004 году. Выступление нынешнего президента США Джо Байдена в 2020 году составило всего 24 минуты, сообщает телеканал.Выборы президента США пройдут 5 ноября. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.

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https://ria.ru/20240719/kndr-1960618787.html

https://ria.ru/20240719/tramp-1960625810.html

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в мире, сша, дональд трамп, билл клинтон, джордж буш (младший), покушение на дональда трампа