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Мир спешит наладить или восстановить связи с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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14:39 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tramp-1960731328.html
Мир спешит наладить или восстановить связи с Трампом, пишут СМИ
Мир спешит наладить или восстановить связи с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Мир спешит наладить или восстановить связи с Трампом, пишут СМИ
Мировое сообщество спешит наладить или восстановить личные связи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, учитывая то, что он придает большое значение... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:39
2024-07-19T14:39
в мире
сша
великобритания
япония
дональд трамп
евросоюз
нато
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мировое сообщество спешит наладить или восстановить личные связи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, учитывая то, что он придает большое значение личным контактам, передает агентство Bloomberg со ссылкой на множество анонимных правительственных чиновников. &quot;Все от Великобритании до Японии сейчас спешат построить или восстановить свои связи в лагере Трампа, зная, что он придает большое значение личным контактам&quot;, - пишет агентство.Как ранее сообщало издание Financial Times, высокопоставленные чиновники ЕС политики на полях саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне, организовали встречи с приближенными к Трампу лицами, надеясь уже начать налаживать связи в случае его победы на выборах. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, великобритания, япония, дональд трамп, евросоюз, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Великобритания, Япония, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Выборы президента США — 2024
Мир спешит наладить или восстановить связи с Трампом, пишут СМИ

Bloomberg: мировое сообщество спешит наладить или восстановить связи с Трампом

© AP Photo / Carolyn KasterДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мировое сообщество спешит наладить или восстановить личные связи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, учитывая то, что он придает большое значение личным контактам, передает агентство Bloomberg со ссылкой на множество анонимных правительственных чиновников.
«

"Все от Великобритании до Японии сейчас спешат построить или восстановить свои связи в лагере Трампа, зная, что он придает большое значение личным контактам", - пишет агентство.

Как ранее сообщало издание Financial Times, высокопоставленные чиновники ЕС политики на полях саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне, организовали встречи с приближенными к Трампу лицами, надеясь уже начать налаживать связи в случае его победы на выборах.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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