https://ria.ru/20240719/tramp-1960731328.html

Мир спешит наладить или восстановить связи с Трампом, пишут СМИ

Мир спешит наладить или восстановить связи с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

Мир спешит наладить или восстановить связи с Трампом, пишут СМИ

Мировое сообщество спешит наладить или восстановить личные связи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, учитывая то, что он придает большое значение... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:39

2024-07-19T14:39

2024-07-19T14:39

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сша

великобритания

япония

дональд трамп

евросоюз

нато

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мировое сообщество спешит наладить или восстановить личные связи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, учитывая то, что он придает большое значение личным контактам, передает агентство Bloomberg со ссылкой на множество анонимных правительственных чиновников. "Все от Великобритании до Японии сейчас спешат построить или восстановить свои связи в лагере Трампа, зная, что он придает большое значение личным контактам", - пишет агентство.Как ранее сообщало издание Financial Times, высокопоставленные чиновники ЕС политики на полях саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне, организовали встречи с приближенными к Трампу лицами, надеясь уже начать налаживать связи в случае его победы на выборах. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240219/evrosoyuz-1928147352.html

сша

великобритания

япония

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в мире, сша, великобритания, япония, дональд трамп, евросоюз, нато, выборы президента сша — 2024