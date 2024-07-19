https://ria.ru/20240719/tramp-1960700661.html

В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников

В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников - РИА Новости, 19.07.2024

В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников

Дональда Трампа выгодно отличает тот факт, что между Россией и Соединенными Штатами Америки во время его президентства был диалог, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:14

2024-07-19T13:14

2024-07-19T13:14

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дональда Трампа выгодно отличает тот факт, что между Россией и Соединенными Штатами Америки во время его президентства был диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что во время президентства Трампа между РФ и США было много напряженности. "По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире