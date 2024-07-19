https://ria.ru/20240719/tramp-1960700661.html
В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников
В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников - РИА Новости, 19.07.2024
В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников
Дональда Трампа выгодно отличает тот факт, что между Россией и Соединенными Штатами Америки во время его президентства был диалог, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:14
2024-07-19T13:14
2024-07-19T13:14
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дональд трамп
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дональда Трампа выгодно отличает тот факт, что между Россией и Соединенными Штатами Америки во время его президентства был диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что во время президентства Трампа между РФ и США было много напряженности. "По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников
Песков: Трампа отличает то, что у РФ и США во время его президентства был диалог