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В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников - РИА Новости, 19.07.2024
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13:14 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tramp-1960700661.html
В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников
В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников - РИА Новости, 19.07.2024
В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников
Дональда Трампа выгодно отличает тот факт, что между Россией и Соединенными Штатами Америки во время его президентства был диалог, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:14
2024-07-19T13:14
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дональда Трампа выгодно отличает тот факт, что между Россией и Соединенными Штатами Америки во время его президентства был диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что во время президентства Трампа между РФ и США было много напряженности. "По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали, что выгодно отличает Трампа от предшественников

Песков: Трампа отличает то, что у РФ и США во время его президентства был диалог

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дональда Трампа выгодно отличает тот факт, что между Россией и Соединенными Штатами Америки во время его президентства был диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что во время президентства Трампа между РФ и США было много напряженности.
"По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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РоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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