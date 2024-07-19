Трамп рассказал, как США подтолкнули Россию к проведению спецоперации
Трамп: Россия начала СВО, увидев слабости администрации Байдена
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия начала СВО, увидев слабость администрации США, свое мнение он высказал на национальном съезде Республиканской партии.
"Они увидели, что эти люди (американская администрация. — Прим. ред.) некомпетентны", - сказал он.
Трамп считает, что толчком к этому послужил вывод американских войск из Афганистана, который кандидат в президенты назвал "катастрофическим".
Ранее на выступлении Трамп заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
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