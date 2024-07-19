https://ria.ru/20240719/tramp-1960666310.html

Трамп рассказал, как США подтолкнули Россию к проведению спецоперации

Трамп рассказал, как США подтолкнули Россию к проведению спецоперации - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп рассказал, как США подтолкнули Россию к проведению спецоперации

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия начала СВО, увидев слабость администрации США, свое мнение он высказал на национальном съезде... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:42

2024-07-19T11:42

2024-07-19T11:44

в мире

сша

россия

афганистан

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия начала СВО, увидев слабость администрации США, свое мнение он высказал на национальном съезде Республиканской партии."Они увидели, что эти люди (американская администрация. — Прим. ред.) некомпетентны", - сказал он.Трамп считает, что толчком к этому послужил вывод американских войск из Афганистана, который кандидат в президенты назвал "катастрофическим".Ранее на выступлении Трамп заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960635254.html

сша

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афганистан

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в мире, сша, россия, афганистан, дональд трамп, джо байден