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Трамп рассказал, как США подтолкнули Россию к проведению спецоперации - РИА Новости, 19.07.2024
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11:42 19.07.2024 (обновлено: 11:44 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/tramp-1960666310.html
Трамп рассказал, как США подтолкнули Россию к проведению спецоперации
Трамп рассказал, как США подтолкнули Россию к проведению спецоперации - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп рассказал, как США подтолкнули Россию к проведению спецоперации
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия начала СВО, увидев слабость администрации США, свое мнение он высказал на национальном съезде... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:42
2024-07-19T11:44
в мире
сша
россия
афганистан
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия начала СВО, увидев слабость администрации США, свое мнение он высказал на национальном съезде Республиканской партии."Они увидели, что эти люди (американская администрация. — Прим. ред.) некомпетентны", - сказал он.Трамп считает, что толчком к этому послужил вывод американских войск из Афганистана, который кандидат в президенты назвал "катастрофическим".Ранее на выступлении Трамп заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960635254.html
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в мире, сша, россия, афганистан, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Россия, Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп рассказал, как США подтолкнули Россию к проведению спецоперации

Трамп: Россия начала СВО, увидев слабости администрации Байдена

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия начала СВО, увидев слабость администрации США, свое мнение он высказал на национальном съезде Республиканской партии.
"Они увидели, что эти люди (американская администрация. — Прим. ред.) некомпетентны", - сказал он.
Трамп считает, что толчком к этому послужил вывод американских войск из Афганистана, который кандидат в президенты назвал "катастрофическим".
Ранее на выступлении Трамп заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Зеленский сделал заявление о возврате территорий
Вчера, 09:56
 
В миреСШАРоссияАфганистанДональд ТрампДжо Байден
 
 
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