Рейтинг@Mail.ru
На Западе предупредили Украину о серьезной опасности - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 19.07.2024 (обновлено: 15:46 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/tramp-1960657241.html
На Западе предупредили Украину о серьезной опасности
На Западе предупредили Украину о серьезной опасности - РИА Новости, 19.07.2024
На Западе предупредили Украину о серьезной опасности
Действия кандидата в президенты США от Республиканкой партии Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине, пишет Telegraph."<...>... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:18
2024-07-19T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Действия кандидата в президенты США от Республиканкой партии Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине, пишет Telegraph."&lt;...&gt; Он придерживается политики “сначала Америка, потом Европа”, которая будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине и будущей безопасности Запада", — говорится в публикации. В статье отмечается, что выдвижение на пост кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса должно стать громким сигналом тревоги для Европы относительно будущей оборонительной роли Америки на континенте. Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.Читайте в Дзен: Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТОЗеленский попросил Европу о помощи и опозорился. Шольц публично его осадил
https://ria.ru/20240719/tramp-1960625810.html
https://ria.ru/20240719/putin-1960630212.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США
На Западе предупредили Украину о серьезной опасности

Telegraph: действия Трампа будут иметь серьезные последствия для Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Действия кандидата в президенты США от Республиканкой партии Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине, пишет Telegraph.

"<...> Он придерживается политики “сначала Америка, потом Европа”, которая будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине и будущей безопасности Запада", — говорится в публикации.
Кандидат в президенты от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Трамп сделал неожиданное заявление о России
Вчера, 08:46
В статье отмечается, что выдвижение на пост кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса должно стать громким сигналом тревоги для Европы относительно будущей оборонительной роли Америки на континенте.

Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Читайте в Дзен: Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО
Зеленский попросил Европу о помощи и опозорился. Шольц публично его осадил
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным
Вчера, 09:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала