На Западе предупредили Украину о серьезной опасности
Telegraph: действия Трампа будут иметь серьезные последствия для Украины
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Действия кандидата в президенты США от Республиканкой партии Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине, пишет Telegraph.
"<...> Он придерживается политики “сначала Америка, потом Европа”, которая будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине и будущей безопасности Запада", — говорится в публикации.
"<...> Он придерживается политики “сначала Америка, потом Европа”, которая будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине и будущей безопасности Запада", — говорится в публикации.
Трамп сделал неожиданное заявление о России
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В статье отмечается, что выдвижение на пост кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса должно стать громким сигналом тревоги для Европы относительно будущей оборонительной роли Америки на континенте.
Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
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