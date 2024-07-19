https://ria.ru/20240719/tramp-1960657241.html

На Западе предупредили Украину о серьезной опасности

На Западе предупредили Украину о серьезной опасности - РИА Новости, 19.07.2024

На Западе предупредили Украину о серьезной опасности

Действия кандидата в президенты США от Республиканкой партии Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине, пишет Telegraph."<...>... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:18

2024-07-19T11:18

2024-07-19T15:46

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Действия кандидата в президенты США от Республиканкой партии Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине, пишет Telegraph."<...> Он придерживается политики “сначала Америка, потом Европа”, которая будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине и будущей безопасности Запада", — говорится в публикации. В статье отмечается, что выдвижение на пост кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса должно стать громким сигналом тревоги для Европы относительно будущей оборонительной роли Америки на континенте. Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.Читайте в Дзен: Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТОЗеленский попросил Европу о помощи и опозорился. Шольц публично его осадил

https://ria.ru/20240719/tramp-1960625810.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша