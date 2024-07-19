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Трамп сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 19.07.2024
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08:46 19.07.2024 (обновлено: 16:45 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/tramp-1960625810.html
Трамп сделал неожиданное заявление о России
Трамп сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп сделал неожиданное заявление о России
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись. Трансляцию выступления на национальном съезде... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:46
2024-07-19T16:45
в мире
дональд трамп
россия
сша
китай
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись. Трансляцию выступления на национальном съезде республиканцев показал The Sunday Times. "Мы были самыми жесткими, уважаемыми. &lt;...&gt; Я не хвастаюсь, но Виктор Орбан сказал это: Россия боялась его (Трамп. — Прим. ред.), Китай боялся его. Все его боялись, ничего не происходило, был мир, а теперь мир вокруг нас взрывается", — сказал Трамп.Ранее на выступлении Трамп заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960634866.html
https://ria.ru/20240719/putin-1960630212.html
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в мире, дональд трамп, россия, сша, китай
В мире, Дональд Трамп, Россия, США, Китай
Трамп сделал неожиданное заявление о России

Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись. Трансляцию выступления на национальном съезде республиканцев показал The Sunday Times.

"Мы были самыми жесткими, уважаемыми. <...> Я не хвастаюсь, но Виктор Орбан сказал это: Россия боялась его (Трамп. — Прим. ред.), Китай боялся его. Все его боялись, ничего не происходило, был мир, а теперь мир вокруг нас взрывается", — сказал Трамп.
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Ранее на выступлении Трамп заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.

Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
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