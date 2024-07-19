https://ria.ru/20240719/tramp-1960625810.html

Трамп сделал неожиданное заявление о России

Трамп сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп сделал неожиданное заявление о России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись. Трансляцию выступления на национальном съезде... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:46

2024-07-19T08:46

2024-07-19T16:45

в мире

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сша

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись. Трансляцию выступления на национальном съезде республиканцев показал The Sunday Times. "Мы были самыми жесткими, уважаемыми. <...> Я не хвастаюсь, но Виктор Орбан сказал это: Россия боялась его (Трамп. — Прим. ред.), Китай боялся его. Все его боялись, ничего не происходило, был мир, а теперь мир вокруг нас взрывается", — сказал Трамп.Ранее на выступлении Трамп заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960634866.html

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сша

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в мире, дональд трамп, россия, сша, китай