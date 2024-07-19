Трамп сделал неожиданное заявление о России
Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись
© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись. Трансляцию выступления на национальном съезде республиканцев показал The Sunday Times.
"Мы были самыми жесткими, уважаемыми. <...> Я не хвастаюсь, но Виктор Орбан сказал это: Россия боялась его (Трамп. — Прим. ред.), Китай боялся его. Все его боялись, ничего не происходило, был мир, а теперь мир вокруг нас взрывается", — сказал Трамп.
"Мы были самыми жесткими, уважаемыми. <...> Я не хвастаюсь, но Виктор Орбан сказал это: Россия боялась его (Трамп. — Прим. ред.), Китай боялся его. Все его боялись, ничего не происходило, был мир, а теперь мир вокруг нас взрывается", — сказал Трамп.
Ранее на выступлении Трамп заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.