https://ria.ru/20240719/tramp-1960622258.html
Трамп пообещал, что никогда не подведет избирателей
Трамп пообещал, что никогда не подведет избирателей - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп пообещал, что никогда не подведет избирателей
Экс-президент США Дональд Трамп заверил участников съезда республиканцев, что каждый день будет стараться оправдывать доверие избирателей и никогда их не... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:55
2024-07-19T07:55
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил участников съезда республиканцев, что каждый день будет стараться оправдывать доверие избирателей и никогда их не подведет. Трамп ранее заявил на съезде республиканцев, что "с гордостью" принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. Республиканцы номинировали Трампа в понедельник, вместе с ним сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он также "скромно и с благодарностью" принял номинацию. "Каждый день я буду стараться оправдать доверие, которое вы мне оказали, и я никогда вас не подведу. Я обещаю, что никогда вас не подведу", – сказал Трамп на съезде республиканцев.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп пообещал, что никогда не подведет избирателей
Трамп заявил, что будет оправдывать доверие избирателей и никогда их не подведет
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил участников съезда республиканцев, что каждый день будет стараться оправдывать доверие избирателей и никогда их не подведет.
Трамп ранее заявил на съезде республиканцев, что "с гордостью" принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. Республиканцы номинировали Трампа в понедельник, вместе с ним сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он также "скромно и с благодарностью" принял номинацию.
"Каждый день я буду стараться оправдать доверие, которое вы мне оказали, и я никогда вас не подведу. Я обещаю, что никогда вас не подведу", – сказал Трамп на съезде республиканцев.