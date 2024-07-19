https://ria.ru/20240719/tramp-1960622258.html

Трамп пообещал, что никогда не подведет избирателей

Трамп пообещал, что никогда не подведет избирателей - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп пообещал, что никогда не подведет избирателей

Экс-президент США Дональд Трамп заверил участников съезда республиканцев, что каждый день будет стараться оправдывать доверие избирателей и никогда их не... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:55

2024-07-19T07:55

2024-07-19T07:55

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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил участников съезда республиканцев, что каждый день будет стараться оправдывать доверие избирателей и никогда их не подведет. Трамп ранее заявил на съезде республиканцев, что "с гордостью" принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. Республиканцы номинировали Трампа в понедельник, вместе с ним сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он также "скромно и с благодарностью" принял номинацию. "Каждый день я буду стараться оправдать доверие, которое вы мне оказали, и я никогда вас не подведу. Я обещаю, что никогда вас не подведу", – сказал Трамп на съезде республиканцев.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024