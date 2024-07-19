https://ria.ru/20240719/tramp-1960616694.html

Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире

Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, в случае его переизбрания, страна вновь обретет уважение в мире, а ее мощь "никто не поставит под вопрос". РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:14

2024-07-19T06:14

2024-07-19T13:17

в мире

сша

милуоки

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960629979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183d54cb25e3c1340b62e837e1f8b759.jpg

МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, в случае его переизбрания, страна вновь обретет уважение в мире, а ее мощь "никто не поставит под вопрос". "США вновь вернут себе уважение. Ни одна страна не поставит под сомнение нашу мощь. Наши границы будут полностью безопасными. Наша экономика будет процветать", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки. Он добавил, что достижение этих целей, прежде всего, требует избавления США от "провального и некомпетентного руководства". "Руководство нашей страны полностью некомпетентно. Это будут самые важные выборы в нашей истории", - подчеркнул Трамп.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

милуоки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, милуоки, дональд трамп, выборы президента сша — 2024