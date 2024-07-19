https://ria.ru/20240719/tramp-1960616694.html
Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире
Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, в случае его переизбрания, страна вновь обретет уважение в мире, а ее мощь "никто не поставит под вопрос". РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:14
2024-07-19T06:14
2024-07-19T13:17
в мире
сша
милуоки
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960629979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183d54cb25e3c1340b62e837e1f8b759.jpg
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, в случае его переизбрания, страна вновь обретет уважение в мире, а ее мощь "никто не поставит под вопрос". "США вновь вернут себе уважение. Ни одна страна не поставит под сомнение нашу мощь. Наши границы будут полностью безопасными. Наша экономика будет процветать", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки. Он добавил, что достижение этих целей, прежде всего, требует избавления США от "провального и некомпетентного руководства". "Руководство нашей страны полностью некомпетентно. Это будут самые важные выборы в нашей истории", - подчеркнул Трамп.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
сша
милуоки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960629979_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_af085df682bbef13ace353f96888875b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, милуоки, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Милуоки, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире
Трамп пообещал, что при нем мощь США больше никто не поставит под вопрос