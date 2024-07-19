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Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире - РИА Новости, 19.07.2024
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06:14 19.07.2024 (обновлено: 13:17 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/tramp-1960616694.html
Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире
Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, в случае его переизбрания, страна вновь обретет уважение в мире, а ее мощь "никто не поставит под вопрос". РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:14
2024-07-19T13:17
в мире
сша
милуоки
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, в случае его переизбрания, страна вновь обретет уважение в мире, а ее мощь "никто не поставит под вопрос". "США вновь вернут себе уважение. Ни одна страна не поставит под сомнение нашу мощь. Наши границы будут полностью безопасными. Наша экономика будет процветать", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки. Он добавил, что достижение этих целей, прежде всего, требует избавления США от "провального и некомпетентного руководства". "Руководство нашей страны полностью некомпетентно. Это будут самые важные выборы в нашей истории", - подчеркнул Трамп.
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в мире, сша, милуоки, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Милуоки, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп пообещал, что США вновь обретут уважение в мире

Трамп пообещал, что при нем мощь США больше никто не поставит под вопрос

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 19 июля 2024
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 19 июля 2024
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, в случае его переизбрания, страна вновь обретет уважение в мире, а ее мощь "никто не поставит под вопрос".
"США вновь вернут себе уважение. Ни одна страна не поставит под сомнение нашу мощь. Наши границы будут полностью безопасными. Наша экономика будет процветать", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
Он добавил, что достижение этих целей, прежде всего, требует избавления США от "провального и некомпетентного руководства". "Руководство нашей страны полностью некомпетентно. Это будут самые важные выборы в нашей истории", - подчеркнул Трамп.
 
В миреСШАМилуокиДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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