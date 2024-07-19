Трамп заявил, что чувствовал себя в безопасности при покушении на него
Трамп: при покушении, несмотря на кровь, чувствовал себя в безопасности
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при покушении на него, несмотря на выстрелы и кровь, чувствовал себя в безопасности, потому что "Бог был на его стороне".
"Повсюду (по моему лицу - ред.) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне", – сказал Трамп на съезде республиканцев.
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Трамп при этом отметил, что как только услышал "громкий свистящий звук" и почувствовал, как что-то ударило его по уху, то сразу понял: "это может быть только пуля".
"Я сразу понял, что на нас напали, и одним движением бросился на землю. Пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты секретной службы бросились на сцену", - добавил он.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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