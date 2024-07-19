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Трамп заявил, что чувствовал себя в безопасности при покушении на него - РИА Новости, 19.07.2024
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05:57 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tramp-1960615690.html
Трамп заявил, что чувствовал себя в безопасности при покушении на него
Трамп заявил, что чувствовал себя в безопасности при покушении на него - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп заявил, что чувствовал себя в безопасности при покушении на него
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при покушении на него, несмотря на выстрелы и кровь, чувствовал себя в безопасности, потому что "Бог был на его... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:57
2024-07-19T05:57
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при покушении на него, несмотря на выстрелы и кровь, чувствовал себя в безопасности, потому что "Бог был на его стороне". "Повсюду (по моему лицу - ред.) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне", – сказал Трамп на съезде республиканцев. Трамп при этом отметил, что как только услышал "громкий свистящий звук" и почувствовал, как что-то ударило его по уху, то сразу понял: "это может быть только пуля". "Я сразу понял, что на нас напали, и одним движением бросился на землю. Пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты секретной службы бросились на сцену", - добавил он. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Трамп заявил, что чувствовал себя в безопасности при покушении на него

Трамп: при покушении, несмотря на кровь, чувствовал себя в безопасности

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при покушении на него, несмотря на выстрелы и кровь, чувствовал себя в безопасности, потому что "Бог был на его стороне".
"Повсюду (по моему лицу - ред.) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне", – сказал Трамп на съезде республиканцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
Трамп при этом отметил, что как только услышал "громкий свистящий звук" и почувствовал, как что-то ударило его по уху, то сразу понял: "это может быть только пуля".
"Я сразу понял, что на нас напали, и одним движением бросился на землю. Пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты секретной службы бросились на сцену", - добавил он.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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