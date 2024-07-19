https://ria.ru/20240719/tramp-1960614787.html

Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США

Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:39

2024-07-19T05:39

2024-07-19T05:42

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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. "Я с гордостью принимаю вашу номинацию", - сказал Трамп на партийном съезде. Республиканцы номинировали Трампа в понедельник, вместе с ним сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он также "скромно и с благодарностью" принял номинацию.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024