https://ria.ru/20240719/tramp-1960614787.html
Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США
Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:39
2024-07-19T05:39
2024-07-19T05:42
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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. "Я с гордостью принимаю вашу номинацию", - сказал Трамп на партийном съезде. Республиканцы номинировали Трампа в понедельник, вместе с ним сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он также "скромно и с благодарностью" принял номинацию.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США
Трамп заявил, что принимает номинацию съезда в качестве кандидата в президенты