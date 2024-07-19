Рейтинг@Mail.ru
Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 19.07.2024 (обновлено: 05:42 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/tramp-1960614787.html
Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США
Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:39
2024-07-19T05:42
в мире
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959939485_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_53ee074b5454a5453c63f11b876be168.jpg
МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. "Я с гордостью принимаю вашу номинацию", - сказал Трамп на партийном съезде. Республиканцы номинировали Трампа в понедельник, вместе с ним сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он также "скромно и с благодарностью" принял номинацию.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959939485_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ef8a5a024842b003736e5dd9bf9a9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп принял номинацию конвенции на пост президента США

Трамп заявил, что принимает номинацию съезда в качестве кандидата в президенты

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост.
"Я с гордостью принимаю вашу номинацию", - сказал Трамп на партийном съезде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
Республиканцы номинировали Трампа в понедельник, вместе с ним сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он также "скромно и с благодарностью" принял номинацию.
 
В миреСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала