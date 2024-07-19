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"Все изменилось". Карлсон рассказал о разговоре с Трампом после покушения - РИА Новости, 19.07.2024
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04:07 19.07.2024 (обновлено: 04:11 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/tramp-1960609873.html
"Все изменилось". Карлсон рассказал о разговоре с Трампом после покушения
"Все изменилось". Карлсон рассказал о разговоре с Трампом после покушения - РИА Новости, 19.07.2024
"Все изменилось". Карлсон рассказал о разговоре с Трампом после покушения
После покушения на экс-президента США Дональда Трампа изменилось все: мир, Америка и американцы, съезд республиканцев, но сам политик при этом после... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:07
2024-07-19T04:11
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа изменилось все: мир, Америка и американцы, съезд республиканцев, но сам политик при этом после случившегося стал лидером нации, заявил журналист Такер Карлсон. "После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим. Дональд Трамп стал другим... Эффект, который это оказало на Дональда Трампа, заключался в том, что он больше не был просто кандидатом от политической партии, бывшим президентом или будущим президентом, это был лидер нации", – сказал Карлсон на съезде республиканцев. Журналист при этом признался, что созвонился с экс-президентом в течение нескольких часов после попытки покушения на политика."Он (Трамп - ред.) не сказал ни единого слова о себе. Он сказал только, как он был поражен и как горд толпой, которая не побежала (после выстрелов – ред.)", – добавил Карлсон. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
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в мире, сша, америка, пенсильвания, дональд трамп, такер карлсон, фбр
В мире, США, Америка, Пенсильвания, Дональд Трамп, Такер Карлсон, ФБР
"Все изменилось". Карлсон рассказал о разговоре с Трампом после покушения

Такер Карлсон: Трамп после попытки покушения на него стал лидером нации

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа изменилось все: мир, Америка и американцы, съезд республиканцев, но сам политик при этом после случившегося стал лидером нации, заявил журналист Такер Карлсон.
"После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим. Дональд Трамп стал другим... Эффект, который это оказало на Дональда Трампа, заключался в том, что он больше не был просто кандидатом от политической партии, бывшим президентом или будущим президентом, это был лидер нации", – сказал Карлсон на съезде республиканцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп выбрал преемника и мир с Россией
16 июля, 10:07
Журналист при этом признался, что созвонился с экс-президентом в течение нескольких часов после попытки покушения на политика.
"Он (Трамп - ред.) не сказал ни единого слова о себе. Он сказал только, как он был поражен и как горд толпой, которая не побежала (после выстрелов – ред.)", – добавил Карлсон.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
 
В миреСШААмерикаПенсильванияДональд ТрампТакер КарлсонФБР
 
 
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