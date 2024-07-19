https://ria.ru/20240719/tramp-1960609166.html

Трамп победит на выборах любого кандидата, заявили на съезде республиканцев

Трамп победит на выборах любого кандидата, заявили на съезде республиканцев - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп победит на выборах любого кандидата, заявили на съезде республиканцев

Бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах любого кандидата от демократов, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T03:59

2024-07-19T03:59

2024-07-19T03:59

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сша

стив скализ

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах любого кандидата от демократов, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ. "Послушайте, кто бы ни был, американцам не нравятся их идеи. Не только Джо Байден, а крайне левые, и они контролируют партию сейчас", - сказал Скализ в кулуарах съезда республиканцев.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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в мире, сша, стив скализ, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024