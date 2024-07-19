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Трамп победит на выборах любого кандидата, заявили на съезде республиканцев - РИА Новости, 19.07.2024
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03:59 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tramp-1960609166.html
Трамп победит на выборах любого кандидата, заявили на съезде республиканцев
Трамп победит на выборах любого кандидата, заявили на съезде республиканцев - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп победит на выборах любого кандидата, заявили на съезде республиканцев
Бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах любого кандидата от демократов, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:59
2024-07-19T03:59
в мире
сша
стив скализ
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах любого кандидата от демократов, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ. "Послушайте, кто бы ни был, американцам не нравятся их идеи. Не только Джо Байден, а крайне левые, и они контролируют партию сейчас", - сказал Скализ в кулуарах съезда республиканцев.
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в мире, сша, стив скализ, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Стив Скализ, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп победит на выборах любого кандидата, заявили на съезде республиканцев

Стив Скализ: Трамп победит на выборах любого кандидата от демократов

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах любого кандидата от демократов, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
"Послушайте, кто бы ни был, американцам не нравятся их идеи. Не только Джо Байден, а крайне левые, и они контролируют партию сейчас", - сказал Скализ в кулуарах съезда республиканцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
 
В миреСШАСтив СкализДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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