https://ria.ru/20240719/tramp-1960607521.html
Трамп пришел на съезд республиканцев
Трамп пришел на съезд республиканцев - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп пришел на съезд республиканцев
Бывший президент США Дональд Трамп пришел на съезд республиканцев, на котором вскоре выступит с речью впервые после покушения. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:12
2024-07-19T03:12
2024-07-19T03:12
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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пришел на съезд республиканцев, на котором вскоре выступит с речью впервые после покушения. Ожидается, что в ходе своей речи он примет предложенную в понедельник номинацию в качестве кандидата от республиканцев на высший государственный пост. Как передает корреспондент РИА Новости, пока Трамп занял место на трибуне для почетных гостей. Для выступления он выбрал синий костюм, белую рубашку и ярко-красный галстук. На ухе экс-президента повязка из-за ранения, которое он получил при покушении в прошлую субботу.
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в мире, дональд трамп, покушение на дональда трампа, сша
В мире, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, США
Трамп пришел на съезд республиканцев
Трамп впервые после покушения выступит с речью на съезде республиканцев
МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пришел на съезд республиканцев, на котором вскоре выступит с речью впервые после покушения.
Ожидается, что в ходе своей речи он примет предложенную в понедельник номинацию в качестве кандидата от республиканцев на высший государственный пост.
Как передает корреспондент РИА Новости, пока Трамп занял место на трибуне для почетных гостей. Для выступления он выбрал синий костюм, белую рубашку и ярко-красный галстук. На ухе экс-президента повязка из-за ранения, которое он получил при покушении в прошлую субботу.