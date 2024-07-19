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Трамп пришел на съезд республиканцев - РИА Новости, 19.07.2024
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03:12 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tramp-1960607521.html
Трамп пришел на съезд республиканцев
Трамп пришел на съезд республиканцев - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп пришел на съезд республиканцев
Бывший президент США Дональд Трамп пришел на съезд республиканцев, на котором вскоре выступит с речью впервые после покушения. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:12
2024-07-19T03:12
в мире
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пришел на съезд республиканцев, на котором вскоре выступит с речью впервые после покушения. Ожидается, что в ходе своей речи он примет предложенную в понедельник номинацию в качестве кандидата от республиканцев на высший государственный пост. Как передает корреспондент РИА Новости, пока Трамп занял место на трибуне для почетных гостей. Для выступления он выбрал синий костюм, белую рубашку и ярко-красный галстук. На ухе экс-президента повязка из-за ранения, которое он получил при покушении в прошлую субботу.
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
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в мире, дональд трамп, покушение на дональда трампа, сша
В мире, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, США
Трамп пришел на съезд республиканцев

Трамп впервые после покушения выступит с речью на съезде республиканцев

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пришел на съезд республиканцев, на котором вскоре выступит с речью впервые после покушения.
Ожидается, что в ходе своей речи он примет предложенную в понедельник номинацию в качестве кандидата от республиканцев на высший государственный пост.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
Как передает корреспондент РИА Новости, пока Трамп занял место на трибуне для почетных гостей. Для выступления он выбрал синий костюм, белую рубашку и ярко-красный галстук. На ухе экс-президента повязка из-за ранения, которое он получил при покушении в прошлую субботу.
 
В миреДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаСША
 
 
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