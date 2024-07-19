Рейтинг@Mail.ru
В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
07:08 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tomsk-1960620150.html
В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО
В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО - РИА Новости, 19.07.2024
В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО
Новая партия высокотехнологичного оборудования поступила в рамках строительства комплекса по сортировке и переработке отходов в Томской области по нацпроекту... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:08
2024-07-19T07:08
томская область
томская область
томск
томский район
владимир мазур
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842207100_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_84f7cb02a9c74f7c8371865af7330710.jpg
ТОМСК, 19 июл – РИА Новости. Новая партия высокотехнологичного оборудования поступила в рамках строительства комплекса по сортировке и переработке отходов в Томской области по нацпроекту "Экология", сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Мазур. Ранее глава региона сообщал, что новый производственный комплекс позволит сортировать отходы из Томска, Томского района и Северска, а это больше 70% всех отходов в регионе. Строительство планируется завершить до конца текущего года. "На объект поступила новая партия высокотехнологичного оборудования… На объект поэтапно поступают те части производственного комплекса, которые будут устанавливаться в первую очередь. Это позволяет планировать следующие поставки и строить без отставаний", - написал Мазур в своем Telegram-канале. В частности, он сообщил, что на объект поступили два стационарных пресс-компактора, которые нужны для уплотнения мусора, чтобы его можно было оперативно и экономически эффективно перевозить; баллистический сепаратор: он будет разделять отходы по таким параметрам, как вес, объём и форма; три магнитных сепаратора для отбора из мусора металлов. Также на комплекс поступили рамы будущих конвейерных линий. Новое оборудование поставляется по ранее утвержденному графику, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html
https://ria.ru/20240607/importozameschenie-1951435350.html
томская область
томск
томский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842207100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb83222046cca5f93e516da8108838a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томская область, томск, томский район, владимир мазур, общество
Томская область, Томская область, Томск, Томский район, Владимир Мазур, Общество
В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО

Мазур: в Томской области построят комплекс по сортировке и переработке отходов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Томск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 19 июл – РИА Новости. Новая партия высокотехнологичного оборудования поступила в рамках строительства комплекса по сортировке и переработке отходов в Томской области по нацпроекту "Экология", сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Мазур.
Ранее глава региона сообщал, что новый производственный комплекс позволит сортировать отходы из Томска, Томского района и Северска, а это больше 70% всех отходов в регионе. Строительство планируется завершить до конца текущего года.
Губернатор Томской области Владимир Мазур во время отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь
27 июня, 10:00
"На объект поступила новая партия высокотехнологичного оборудования… На объект поэтапно поступают те части производственного комплекса, которые будут устанавливаться в первую очередь. Это позволяет планировать следующие поставки и строить без отставаний", - написал Мазур в своем Telegram-канале.
В частности, он сообщил, что на объект поступили два стационарных пресс-компактора, которые нужны для уплотнения мусора, чтобы его можно было оперативно и экономически эффективно перевозить; баллистический сепаратор: он будет разделять отходы по таким параметрам, как вес, объём и форма; три магнитных сепаратора для отбора из мусора металлов. Также на комплекс поступили рамы будущих конвейерных линий.
Новое оборудование поставляется по ранее утвержденному графику, уточнил губернатор.
Губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время подписания соглашения, предусматривающего использование томской высокотехнологичной продукции на объектах дочерних предприятий газовой компании на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Томская область и "Газпром" согласовали планы по импортозамещению
7 июня, 16:47
 
Томская областьТомская областьТомскТомский районВладимир МазурОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала