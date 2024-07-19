https://ria.ru/20240719/tomsk-1960620150.html

В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО

В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО - РИА Новости, 19.07.2024

В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО

Новая партия высокотехнологичного оборудования поступила в рамках строительства комплекса по сортировке и переработке отходов в Томской области по нацпроекту... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:08

2024-07-19T07:08

2024-07-19T07:08

томская область

томская область

томск

томский район

владимир мазур

общество

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ТОМСК, 19 июл – РИА Новости. Новая партия высокотехнологичного оборудования поступила в рамках строительства комплекса по сортировке и переработке отходов в Томской области по нацпроекту "Экология", сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Мазур. Ранее глава региона сообщал, что новый производственный комплекс позволит сортировать отходы из Томска, Томского района и Северска, а это больше 70% всех отходов в регионе. Строительство планируется завершить до конца текущего года. "На объект поступила новая партия высокотехнологичного оборудования… На объект поэтапно поступают те части производственного комплекса, которые будут устанавливаться в первую очередь. Это позволяет планировать следующие поставки и строить без отставаний", - написал Мазур в своем Telegram-канале. В частности, он сообщил, что на объект поступили два стационарных пресс-компактора, которые нужны для уплотнения мусора, чтобы его можно было оперативно и экономически эффективно перевозить; баллистический сепаратор: он будет разделять отходы по таким параметрам, как вес, объём и форма; три магнитных сепаратора для отбора из мусора металлов. Также на комплекс поступили рамы будущих конвейерных линий. Новое оборудование поставляется по ранее утвержденному графику, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html

https://ria.ru/20240607/importozameschenie-1951435350.html

томская область

томск

томский район

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томская область, томск, томский район, владимир мазур, общество