https://ria.ru/20240719/tomsk-1960620150.html
В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО
В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО - РИА Новости, 19.07.2024
В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО
Новая партия высокотехнологичного оборудования поступила в рамках строительства комплекса по сортировке и переработке отходов в Томской области по нацпроекту... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:08
2024-07-19T07:08
2024-07-19T07:08
томская область
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томск
томский район
владимир мазур
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ТОМСК, 19 июл – РИА Новости. Новая партия высокотехнологичного оборудования поступила в рамках строительства комплекса по сортировке и переработке отходов в Томской области по нацпроекту "Экология", сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Мазур. Ранее глава региона сообщал, что новый производственный комплекс позволит сортировать отходы из Томска, Томского района и Северска, а это больше 70% всех отходов в регионе. Строительство планируется завершить до конца текущего года. "На объект поступила новая партия высокотехнологичного оборудования… На объект поэтапно поступают те части производственного комплекса, которые будут устанавливаться в первую очередь. Это позволяет планировать следующие поставки и строить без отставаний", - написал Мазур в своем Telegram-канале. В частности, он сообщил, что на объект поступили два стационарных пресс-компактора, которые нужны для уплотнения мусора, чтобы его можно было оперативно и экономически эффективно перевозить; баллистический сепаратор: он будет разделять отходы по таким параметрам, как вес, объём и форма; три магнитных сепаратора для отбора из мусора металлов. Также на комплекс поступили рамы будущих конвейерных линий. Новое оборудование поставляется по ранее утвержденному графику, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html
https://ria.ru/20240607/importozameschenie-1951435350.html
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томская область, томск, томский район, владимир мазур, общество
Томская область, Томская область, Томск, Томский район, Владимир Мазур, Общество
В Томской области оснащают оборудованием комплекс по переработке ТКО
Мазур: в Томской области построят комплекс по сортировке и переработке отходов
ТОМСК, 19 июл – РИА Новости. Новая партия высокотехнологичного оборудования поступила в рамках строительства комплекса по сортировке и переработке отходов в Томской области по нацпроекту "Экология", сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Мазур.
Ранее глава региона сообщал, что новый производственный комплекс позволит сортировать отходы из Томска
, Томского района
и Северска
, а это больше 70% всех отходов в регионе. Строительство планируется завершить до конца текущего года.
"На объект поступила новая партия высокотехнологичного оборудования… На объект поэтапно поступают те части производственного комплекса, которые будут устанавливаться в первую очередь. Это позволяет планировать следующие поставки и строить без отставаний", - написал Мазур в своем Telegram-канале.
В частности, он сообщил, что на объект поступили два стационарных пресс-компактора, которые нужны для уплотнения мусора, чтобы его можно было оперативно и экономически эффективно перевозить; баллистический сепаратор: он будет разделять отходы по таким параметрам, как вес, объём и форма; три магнитных сепаратора для отбора из мусора металлов. Также на комплекс поступили рамы будущих конвейерных линий.
Новое оборудование поставляется по ранее утвержденному графику, уточнил губернатор.