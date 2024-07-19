https://ria.ru/20240719/togo-1960618198.html

В Того отметили участие России в борьбе с терроризмом

В Того отметили участие России в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.07.2024

В Того отметили участие России в борьбе с терроризмом

Того отмечает возросшее участие России в борьбе с терроризмом на африканском континенте, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:38

2024-07-19T06:38

2024-07-19T06:38

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АККРА (Гана), 19 июл - РИА Новости. Того отмечает возросшее участие России в борьбе с терроризмом на африканском континенте, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Робер Дюссе. "Мы также стали свидетелями возросшей поддержки России по линии миротворческих усилий и борьбы с терроризмом на континенте", - отметил министр. По его словам, предоставление военной техники, поддержка в обучении и обмен разведданными помогли нескольким странам региона. "Хотя основная ответственность за борьбу с терроризмом лежит на самих африканских странах, мы ценим вклад России как часть поддержки международного сообщества. Однако важно, чтобы любая внешняя помощь соответствовала собственно африканским инициативам и уважала суверенитет африканских стран", - заключил министр.

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

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в мире, россия, того