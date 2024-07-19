https://ria.ru/20240719/togo-1960618198.html
В Того отметили участие России в борьбе с терроризмом
В Того отметили участие России в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.07.2024
В Того отметили участие России в борьбе с терроризмом
Того отмечает возросшее участие России в борьбе с терроризмом на африканском континенте, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:38
2024-07-19T06:38
2024-07-19T06:38
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АККРА (Гана), 19 июл - РИА Новости. Того отмечает возросшее участие России в борьбе с терроризмом на африканском континенте, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Робер Дюссе. "Мы также стали свидетелями возросшей поддержки России по линии миротворческих усилий и борьбы с терроризмом на континенте", - отметил министр. По его словам, предоставление военной техники, поддержка в обучении и обмен разведданными помогли нескольким странам региона. "Хотя основная ответственность за борьбу с терроризмом лежит на самих африканских странах, мы ценим вклад России как часть поддержки международного сообщества. Однако важно, чтобы любая внешняя помощь соответствовала собственно африканским инициативам и уважала суверенитет африканских стран", - заключил министр.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
https://ria.ru/20240714/afrika-1959541075.html
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в мире, россия, того
В Того отметили участие России в борьбе с терроризмом
Глава МИД Того Дюссе отметил возросшее участие России в борьбе с терроризмом
АККРА (Гана), 19 июл - РИА Новости. Того отмечает возросшее участие России в борьбе с терроризмом на африканском континенте, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Робер Дюссе.
"Мы также стали свидетелями возросшей поддержки России по линии миротворческих усилий и борьбы с терроризмом на континенте", - отметил министр.
По его словам, предоставление военной техники, поддержка в обучении и обмен разведданными помогли нескольким странам региона.
"Хотя основная ответственность за борьбу с терроризмом лежит на самих африканских странах, мы ценим вклад России как часть поддержки международного сообщества. Однако важно, чтобы любая внешняя помощь соответствовала собственно африканским инициативам и уважала суверенитет африканских стран", - заключил министр.