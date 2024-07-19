Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/togo-1960610562.html
Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим
Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим - РИА Новости, 19.07.2024
Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим
Сотрудничество с Россией для Того имеет стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:21
2024-07-19T04:21
россия
того
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943962999_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_9798190bd05db6481b6f1a70f12fdd5c.jpg
АККРА (Гана), 19 июл - РИА Новости. Сотрудничество с Россией для Того имеет стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Робер Дюссе. "Это сотрудничество (с Россией) имеет стратегическое значение для Того, поскольку оно позволяет нам диверсифицировать наше международное партнерство и получить доступ к ценным техническим компетенциям. Того полна решимости продвигать эти проекты, у которых есть потенциал существенно стимулировать экономическое и социальное развитие страны", - заявил он. По его словам, в энергетическом секторе изучается возможность сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности речь идет о потенциальном проекте на солнечной энергии. Он также упомянул совместные программы в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и транспорта. "Группа ГАЗ ведет переговоры с министерством транспорта Того об установлении партнерства. Кроме того, Росавиация представила проект соглашения о сотрудничестве с Национальным агентством гражданской авиации Того (ANAC), который сейчас находится в стадии обсуждения", - отметил министр. Он также подчеркнул, что Россия значительно увеличила количество стипендий, предлагаемых молодым специалистам из Того.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
https://ria.ru/20240714/afrika-1959541075.html
россия
того
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943962999_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_31eeaf05604b76987ce20b8a5dac82bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, того, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Россия, Того, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим

Глава МИД Того Дюссе: сотрудничество с Россией имеет стратегическое значение

© РИА Новости / Дубровский | Перейти в медиабанкГород Ломе, Того
Город Ломе, Того - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Дубровский
Перейти в медиабанк
Город Ломе, Того. Архивное фото
Читать ria.ru в
АККРА (Гана), 19 июл - РИА Новости. Сотрудничество с Россией для Того имеет стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Робер Дюссе.
"Это сотрудничество (с Россией) имеет стратегическое значение для Того, поскольку оно позволяет нам диверсифицировать наше международное партнерство и получить доступ к ценным техническим компетенциям. Того полна решимости продвигать эти проекты, у которых есть потенциал существенно стимулировать экономическое и социальное развитие страны", - заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Африка — кадровый резерв России?
Вчера, 08:00
По его словам, в энергетическом секторе изучается возможность сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности речь идет о потенциальном проекте на солнечной энергии. Он также упомянул совместные программы в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и транспорта.
"Группа ГАЗ ведет переговоры с министерством транспорта Того об установлении партнерства. Кроме того, Росавиация представила проект соглашения о сотрудничестве с Национальным агентством гражданской авиации Того (ANAC), который сейчас находится в стадии обсуждения", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что Россия значительно увеличила количество стипендий, предлагаемых молодым специалистам из Того.
Африка - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Экс-глава Ганы рассказал, что нужно Африке для преодоления неоколониализма
14 июля, 10:20
 
РоссияТогоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала