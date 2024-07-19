https://ria.ru/20240719/togo-1960610562.html

Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим

Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим - РИА Новости, 19.07.2024

Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим

Сотрудничество с Россией для Того имеет стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T04:21

2024-07-19T04:21

2024-07-19T04:21

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АККРА (Гана), 19 июл - РИА Новости. Сотрудничество с Россией для Того имеет стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Робер Дюссе. "Это сотрудничество (с Россией) имеет стратегическое значение для Того, поскольку оно позволяет нам диверсифицировать наше международное партнерство и получить доступ к ценным техническим компетенциям. Того полна решимости продвигать эти проекты, у которых есть потенциал существенно стимулировать экономическое и социальное развитие страны", - заявил он. По его словам, в энергетическом секторе изучается возможность сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности речь идет о потенциальном проекте на солнечной энергии. Он также упомянул совместные программы в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и транспорта. "Группа ГАЗ ведет переговоры с министерством транспорта Того об установлении партнерства. Кроме того, Росавиация представила проект соглашения о сотрудничестве с Национальным агентством гражданской авиации Того (ANAC), который сейчас находится в стадии обсуждения", - отметил министр. Он также подчеркнул, что Россия значительно увеличила количество стипендий, предлагаемых молодым специалистам из Того.

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

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россия, того, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире