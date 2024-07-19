https://ria.ru/20240719/togo-1960610562.html
Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим
Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим - РИА Новости, 19.07.2024
Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим
Сотрудничество с Россией для Того имеет стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:21
2024-07-19T04:21
2024-07-19T04:21
россия
того
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943962999_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_9798190bd05db6481b6f1a70f12fdd5c.jpg
АККРА (Гана), 19 июл - РИА Новости. Сотрудничество с Россией для Того имеет стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Робер Дюссе. "Это сотрудничество (с Россией) имеет стратегическое значение для Того, поскольку оно позволяет нам диверсифицировать наше международное партнерство и получить доступ к ценным техническим компетенциям. Того полна решимости продвигать эти проекты, у которых есть потенциал существенно стимулировать экономическое и социальное развитие страны", - заявил он. По его словам, в энергетическом секторе изучается возможность сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности речь идет о потенциальном проекте на солнечной энергии. Он также упомянул совместные программы в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и транспорта. "Группа ГАЗ ведет переговоры с министерством транспорта Того об установлении партнерства. Кроме того, Росавиация представила проект соглашения о сотрудничестве с Национальным агентством гражданской авиации Того (ANAC), который сейчас находится в стадии обсуждения", - отметил министр. Он также подчеркнул, что Россия значительно увеличила количество стипендий, предлагаемых молодым специалистам из Того.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
https://ria.ru/20240714/afrika-1959541075.html
россия
того
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943962999_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_31eeaf05604b76987ce20b8a5dac82bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, того, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Россия, Того, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Глава МИД Того назвал сотрудничество с Россией стратегическим
Глава МИД Того Дюссе: сотрудничество с Россией имеет стратегическое значение