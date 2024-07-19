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Суд арестовал гражданина Таджикистана, готовившего теракт в Ессентуках
Суд арестовал гражданина Таджикистана, готовившего теракт в Ессентуках - РИА Новости, 19.07.2024
Суд арестовал гражданина Таджикистана, готовившего теракт в Ессентуках
Суд на Ставрополье арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, которого задержали по подозрению в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках, сообщили... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:42
2024-07-19T16:42
2024-07-19T16:52
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Суд на Ставрополье арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, которого задержали по подозрению в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.В пятницу ЦОС ФСБ РФ сообщил, что силовики предотвратили теракт в Ессентуках, где выходец из Центральноазиатского региона, член запрещенной в России международной террористической организации планировал устроить взрыв на автовокзале. После этого он собирался выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. У задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и пропагандистские материалы террористического характера."Постановлением Пятигорского городского суда от 19.07.2024 г. в отношении обвиняемого гражданина Республики Таджикистан М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия (на срок 2 месяца), то есть до 18.09.2024", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствием мужчине предъявлено обвинение по статье "Приготовление к совершению террористического акта" УК РФ, свою вину он признал в полном объеме.
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Задержание боевика, готовившего взрыв на автовокзале в Ессентуках
Боевик, готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках, признался, что планировал теракт по заданию запрещенного "Исламского государства" (видео публикует ФСБ).
2024-07-19T16:42
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таджикистан, ессентуки, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Таджикистан, Ессентуки, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд арестовал гражданина Таджикистана, готовившего теракт в Ессентуках
Суд: гражданина Таджикистана арестовали за подготовку теракта в Ессентуках