Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал гражданина Таджикистана, готовившего теракт в Ессентуках - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 19.07.2024 (обновлено: 16:52 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/terakt-1960779747.html
Суд арестовал гражданина Таджикистана, готовившего теракт в Ессентуках
Суд арестовал гражданина Таджикистана, готовившего теракт в Ессентуках - РИА Новости, 19.07.2024
Суд арестовал гражданина Таджикистана, готовившего теракт в Ессентуках
Суд на Ставрополье арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, которого задержали по подозрению в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках, сообщили... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:42
2024-07-19T16:52
таджикистан
ессентуки
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960638779_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ccd1cef5f6fcc769c13b8ff71b82a03.jpg
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Суд на Ставрополье арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, которого задержали по подозрению в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.В пятницу ЦОС ФСБ РФ сообщил, что силовики предотвратили теракт в Ессентуках, где выходец из Центральноазиатского региона, член запрещенной в России международной террористической организации планировал устроить взрыв на автовокзале. После этого он собирался выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. У задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и пропагандистские материалы террористического характера."Постановлением Пятигорского городского суда от 19.07.2024 г. в отношении обвиняемого гражданина Республики Таджикистан М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия (на срок 2 месяца), то есть до 18.09.2024", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствием мужчине предъявлено обвинение по статье "Приготовление к совершению террористического акта" УК РФ, свою вину он признал в полном объеме.
https://ria.ru/20240719/prigovor-1960741877.html
https://ria.ru/20240719/bloger-1960781555.html
таджикистан
ессентуки
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание боевика, готовившего взрыв на автовокзале в Ессентуках
Боевик, готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках, признался, что планировал теракт по заданию запрещенного "Исламского государства" (видео публикует ФСБ).
2024-07-19T16:42
true
PT1M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960638779_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e05d2be8d750918f31207b85bd8f34d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, ессентуки, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Таджикистан, Ессентуки, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд арестовал гражданина Таджикистана, готовившего теракт в Ессентуках

Суд: гражданина Таджикистана арестовали за подготовку теракта в Ессентуках

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Суд на Ставрополье арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, которого задержали по подозрению в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.
В пятницу ЦОС ФСБ РФ сообщил, что силовики предотвратили теракт в Ессентуках, где выходец из Центральноазиатского региона, член запрещенной в России международной террористической организации планировал устроить взрыв на автовокзале. После этого он собирался выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. У задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и пропагандистские материалы террористического характера.
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима
Вчера, 15:08
"Постановлением Пятигорского городского суда от 19.07.2024 г. в отношении обвиняемого гражданина Республики Таджикистан М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия (на срок 2 месяца), то есть до 18.09.2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием мужчине предъявлено обвинение по статье "Приготовление к совершению террористического акта" УК РФ, свою вину он признал в полном объеме.
Уроженец Дагестана, растоптавший христианский крест, в суде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера
Вчера, 16:48
 
ТаджикистанЕссентукиПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала