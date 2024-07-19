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Telegram сделал монетизацию доступной для российских владельцев каналов - РИА Новости, 19.07.2024
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16:40 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/telegram-1960778658.html
Telegram сделал монетизацию доступной для российских владельцев каналов
Telegram сделал монетизацию доступной для российских владельцев каналов - РИА Новости, 19.07.2024
Telegram сделал монетизацию доступной для российских владельцев каналов
Telegram сделал доступной монетизацию для российских владельцев каналов, теперь они могут получать 50% дохода от рекламы, которая там показывается, передает... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:40
2024-07-19T16:40
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Telegram сделал доступной монетизацию для российских владельцев каналов, теперь они могут получать 50% дохода от рекламы, которая там показывается, передает корреспондент РИА Новости. В конце марта мессенджер запустил монетизацию, благодаря которой владельцы каналов с аудиторией более 1 тысячи человек начали получать половину дохода от рекламы. Тогда компания сообщила, что программа монетизации не будет работать в России, на Украине, в Палестине, Израиле и некоторых других странах. Отмечается, что вывести доход можно с помощью новой внутренней валюты мессенджера - "звезд" (Telegram Stars). В разделе "Поступления" в настройках канала есть три категории: общая сумма вознаграждений, сколько доступно к получению и сколько начислено с последнего получения. Добавляется, что покупка рекламы и получение вознаграждений возможны не ранее, чем через 21 день после поступления средств на баланс. Также сообщается, что владелец может вывести "звезды" через независимую аукционную площадку Fragment или оплатить ими рекламу своего канала.
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технологии, россия, украина, палестина, telegram
Технологии, Россия, Украина, Палестина, Telegram
Telegram сделал монетизацию доступной для российских владельцев каналов

Российские владельцы Telegram-каналов смогут получать 50% дохода от рекламы

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Telegram сделал доступной монетизацию для российских владельцев каналов, теперь они могут получать 50% дохода от рекламы, которая там показывается, передает корреспондент РИА Новости.
В конце марта мессенджер запустил монетизацию, благодаря которой владельцы каналов с аудиторией более 1 тысячи человек начали получать половину дохода от рекламы. Тогда компания сообщила, что программа монетизации не будет работать в России, на Украине, в Палестине, Израиле и некоторых других странах.
Отмечается, что вывести доход можно с помощью новой внутренней валюты мессенджера - "звезд" (Telegram Stars). В разделе "Поступления" в настройках канала есть три категории: общая сумма вознаграждений, сколько доступно к получению и сколько начислено с последнего получения.
Добавляется, что покупка рекламы и получение вознаграждений возможны не ранее, чем через 21 день после поступления средств на баланс. Также сообщается, что владелец может вывести "звезды" через независимую аукционную площадку Fragment или оплатить ими рекламу своего канала.
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