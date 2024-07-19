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Источник объяснил, почему ПВО не сбила БПЛА в Тель-Авиве
Источник объяснил, почему ПВО не сбила БПЛА в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.07.2024
Источник объяснил, почему ПВО не сбила БПЛА в Тель-Авиве
ПВО Израиля засекла беспилотник, взорвавшийся в ночь на пятницу в Тель-Авиве, но по ошибке он не был определен как вражеская цель, дрон не сбили из-за... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:31
2024-07-19T09:31
2024-07-19T13:01
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. ПВО Израиля засекла беспилотник, взорвавшийся в ночь на пятницу в Тель-Авиве, но по ошибке он не был определен как вражеская цель, дрон не сбили из-за человеческого фактора, сообщил РИА Новости источник в оборонных структурах."Системы ПВО засекли БПЛА, но по ошибке не определили его как вражескую цель. Человеческий фактор", - сказал он.Источник подчеркнул, что за последние десять месяцев израильские ВВС и ПВО перехватили множество угроз в воздухе, многие из которых даже не достигли израильской территории.Ранее СМИ сообщали, что один человек погиб и десять пострадали в результате взрыва беспилотника в Тель-Авиве на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США. При этом сирены воздушной тревоги активированы не были. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что город находится в состоянии повышенной готовности после атаки беспилотника. По данным Франс Пресс, йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив.
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в мире, израиль, тель-авив, ансар алла, сша
В мире, Израиль, Тель-Авив, Ансар Алла, США
Источник объяснил, почему ПВО не сбила БПЛА в Тель-Авиве
Источник: ПВО Израиля по ошибке не определила БПЛА как вражескую цель
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. ПВО Израиля засекла беспилотник, взорвавшийся в ночь на пятницу в Тель-Авиве, но по ошибке он не был определен как вражеская цель, дрон не сбили из-за человеческого фактора, сообщил РИА Новости источник в оборонных структурах.
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"Системы ПВО засекли БПЛА, но по ошибке не определили его как вражескую цель. Человеческий фактор", - сказал он.
Источник подчеркнул, что за последние десять месяцев израильские ВВС и ПВО перехватили множество угроз в воздухе, многие из которых даже не достигли израильской территории.
Ранее СМИ сообщали, что один человек погиб и десять пострадали в результате взрыва беспилотника в Тель-Авиве на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США. При этом сирены воздушной тревоги активированы не были. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что город находится в состоянии повышенной готовности после атаки беспилотника. По данным Франс Пресс, йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив.