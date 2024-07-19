https://ria.ru/20240719/tambov-1960719258.html

Участника СВО перезахоронили в Тамбовской области через год после гибели

Участника СВО перезахоронили в Тамбовской области через год после гибели - РИА Новости, 19.07.2024

Участника СВО перезахоронили в Тамбовской области через год после гибели

В поселке Первомайский Тамбовской области перезахоронили участника спецоперации, который скончался год назад после ранения и был похоронен в Краснодаре,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:00

2024-07-19T14:00

2024-07-19T14:00

краснодар

тамбовская область

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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. В поселке Первомайский Тамбовской области перезахоронили участника спецоперации, который скончался год назад после ранения и был похоронен в Краснодаре, сообщила администрация Первомайского муниципального округа на своей странице "Вконтакте". "В Первомайском муниципальном округе в последний путь проводили участника СВО Александра Ерина. В начале июля 2023 года Александр Ерин из рабочего поселка Первомайского получил ранение, был госпитализирован. Старшего лейтенанта не стало год назад, похоронили бойца на кладбище в Краснодаре. Перезахоронение бойца на малой родине состоялось 18 июля 2024 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что проводить бойца в последний путь пришли родные, соседи, друзья. Соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества выразили представители органов власти и военного комиссариата. На момент гибели Александру Ерину было 47 лет. У него остались родители, сестра, супруга, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240719/dobrovolets-1960612653.html

краснодар

тамбовская область

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краснодар, тамбовская область