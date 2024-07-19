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Участника СВО перезахоронили в Тамбовской области через год после гибели - РИА Новости, 19.07.2024
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14:00 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tambov-1960719258.html
Участника СВО перезахоронили в Тамбовской области через год после гибели
Участника СВО перезахоронили в Тамбовской области через год после гибели - РИА Новости, 19.07.2024
Участника СВО перезахоронили в Тамбовской области через год после гибели
В поселке Первомайский Тамбовской области перезахоронили участника спецоперации, который скончался год назад после ранения и был похоронен в Краснодаре,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:00
2024-07-19T14:00
краснодар
тамбовская область
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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. В поселке Первомайский Тамбовской области перезахоронили участника спецоперации, который скончался год назад после ранения и был похоронен в Краснодаре, сообщила администрация Первомайского муниципального округа на своей странице "Вконтакте". "В Первомайском муниципальном округе в последний путь проводили участника СВО Александра Ерина. В начале июля 2023 года Александр Ерин из рабочего поселка Первомайского получил ранение, был госпитализирован. Старшего лейтенанта не стало год назад, похоронили бойца на кладбище в Краснодаре. Перезахоронение бойца на малой родине состоялось 18 июля 2024 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что проводить бойца в последний путь пришли родные, соседи, друзья. Соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества выразили представители органов власти и военного комиссариата. На момент гибели Александру Ерину было 47 лет. У него остались родители, сестра, супруга, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240719/dobrovolets-1960612653.html
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краснодар, тамбовская область
Краснодар, Тамбовская область
Участника СВО перезахоронили в Тамбовской области через год после гибели

В Тамбовской области через год после гибели перезахоронили участника СВО

© Фото : Администрация Первомайского МО/ВКонтактеПортрет участника СВО Александра Ерина, которого перезахоронили в поселке Первомайский Тамбовской области
Портрет участника СВО Александра Ерина, которого перезахоронили в поселке Первомайский Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Администрация Первомайского МО/ВКонтакте
Портрет участника СВО Александра Ерина, которого перезахоронили в поселке Первомайский Тамбовской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. В поселке Первомайский Тамбовской области перезахоронили участника спецоперации, который скончался год назад после ранения и был похоронен в Краснодаре, сообщила администрация Первомайского муниципального округа на своей странице "Вконтакте".
"В Первомайском муниципальном округе в последний путь проводили участника СВО Александра Ерина. В начале июля 2023 года Александр Ерин из рабочего поселка Первомайского получил ранение, был госпитализирован. Старшего лейтенанта не стало год назад, похоронили бойца на кладбище в Краснодаре. Перезахоронение бойца на малой родине состоялось 18 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
© Фото : Администрация Первомайского МО/ВКонтактеПерезахоронение участника СВО Александра Ерина в поселке Первомайский Тамбовской области
Перезахоронение участника СВО Александра Ерина в поселке Первомайский Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Администрация Первомайского МО/ВКонтакте
Перезахоронение участника СВО Александра Ерина в поселке Первомайский Тамбовской области
Отмечается, что проводить бойца в последний путь пришли родные, соседи, друзья. Соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества выразили представители органов власти и военного комиссариата.
На момент гибели Александру Ерину было 47 лет. У него остались родители, сестра, супруга, уточняется в сообщении.
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