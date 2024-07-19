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Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю
Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю отразили 38 атак, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, в том числе Bradley, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:58
2024-07-19T14:58
2024-07-19T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю отразили 38 атак, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, в том числе Bradley, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, отражены 38 контратак подразделений противника, потери ВСУ за неделю составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro, произведенные в США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю
МО: подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю