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Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 19.07.2024 (обновлено: 15:11 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/svo-1960737475.html
Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю
Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю отразили 38 атак, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, в том числе Bradley, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:58
2024-07-19T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю отразили 38 атак, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, в том числе Bradley, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, отражены 38 контратак подразделений противника, потери ВСУ за неделю составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro, произведенные в США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю

МО: подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю отразили 38 атак, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, в том числе Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, отражены 38 контратак подразделений противника, потери ВСУ за неделю составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro, произведенные в США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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