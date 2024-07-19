https://ria.ru/20240719/svo-1960737475.html

Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю

Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили 38 контратак ВСУ за неделю

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю отразили 38 атак, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, в том числе Bradley, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:58

2024-07-19T14:58

2024-07-19T15:11

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю отразили 38 атак, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, в том числе Bradley, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, отражены 38 контратак подразделений противника, потери ВСУ за неделю составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro, произведенные в США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины