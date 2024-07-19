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Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права
Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права - РИА Новости, 19.07.2024
Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права
Международный суд ООН считает, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право, заявил в пятницу председатель... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:44
2024-07-19T16:44
2024-07-19T16:56
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гаага
лига арабских государств
организация исламского сотрудничества
восточный иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Международный суд ООН считает, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право, заявил в пятницу председатель суда Наваф Салам.Как отметил председательствующий судья в начале заседания, суд ООН пришел к выводу, что обладает юрисдикцией на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий. Кроме того, у инстанции есть достаточно информации по данному вопросу."Поселенческая политика Израиля не соответствует его обязательствам по международному праву", - заявил Салам на заседании суда в пятницу.В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. В ходе заседаний выступили более 50 государств и три международные организации - Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз.Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств.
https://ria.ru/20240719/gaza-1960686257.html
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израиль, оон, в мире, гаага, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, ООН, В мире, Гаага, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Восточный Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права
Суд ООН: создание израильских поселений в Палестине нарушает международное право