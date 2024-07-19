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Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права - РИА Новости, 19.07.2024
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16:44 19.07.2024 (обновлено: 16:56 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sud-oon-1960780454.html
Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права
Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права - РИА Новости, 19.07.2024
Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права
Международный суд ООН считает, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право, заявил в пятницу председатель... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:44
2024-07-19T16:56
израиль
оон
в мире
гаага
лига арабских государств
организация исламского сотрудничества
восточный иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Международный суд ООН считает, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право, заявил в пятницу председатель суда Наваф Салам.Как отметил председательствующий судья в начале заседания, суд ООН пришел к выводу, что обладает юрисдикцией на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий. Кроме того, у инстанции есть достаточно информации по данному вопросу.&quot;Поселенческая политика Израиля не соответствует его обязательствам по международному праву&quot;, - заявил Салам на заседании суда в пятницу.В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. В ходе заседаний выступили более 50 государств и три международные организации - Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз.Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств.
https://ria.ru/20240719/gaza-1960686257.html
израиль
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израиль, оон, в мире, гаага, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, ООН, В мире, Гаага, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Восточный Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права

Суд ООН: создание израильских поселений в Палестине нарушает международное право

© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Международный суд ООН считает, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право, заявил в пятницу председатель суда Наваф Салам.
Как отметил председательствующий судья в начале заседания, суд ООН пришел к выводу, что обладает юрисдикцией на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий. Кроме того, у инстанции есть достаточно информации по данному вопросу.
«

"Поселенческая политика Израиля не соответствует его обязательствам по международному праву", - заявил Салам на заседании суда в пятницу.

В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. В ходе заседаний выступили более 50 государств и три международные организации - Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз.
Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств.
Вид при обстреле сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Делегация Израиля не приехала на переговоры по Газе, пишут СМИ
Вчера, 12:35
 
ИзраильООНВ миреГаагаЛига арабских государствОрганизация исламского сотрудничестваВосточный ИерусалимОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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