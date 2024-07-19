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Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа - РИА Новости, 19.07.2024
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17:44 19.07.2024 (обновлено: 17:50 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sud-1960802842.html
Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа
Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа - РИА Новости, 19.07.2024
Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа
Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в умышленном сбросе девушки с 10 этажа жилого дома, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:44
2024-07-19T17:50
происшествия
чебоксары
россия
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в умышленном сбросе девушки с 10 этажа жилого дома, сообщает прокуратура Чувашии. Трагические события произошли в ночь с 28 на 29 апреля. В одном из баров города обвиняемый познакомился с девушкой. Под утро он привел ее к себе в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Петрова, где между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по телу, после чего схватил ее за шею и стал душить. Затем он открыл окно в одной из комнат квартиры и сбросил ее с 10 этажа. От полученных в результате падения травм потерпевшая скончалась на месте. "В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, выдвинув версию, что погибшая сама упала из окна. Однако в ходе изучения материалов уголовного дела прокуратурой Ленинского района установлено, что в них имеются достаточные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к содеянному", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. Как уточняет следственное управление СК РФ по Чувашии, "изъятые видеозаписи с камер наружного наблюдения позволили опровергнуть версию обвиняемого о непричастности к смерти потерпевшей". Он был задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.
https://ria.ru/20240716/zhitel-1960063802.html
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чебоксары
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происшествия, чебоксары, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа

Прокуратура: жителя Чебоксар будут судить за сброшенную с 10 этажа девушку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в умышленном сбросе девушки с 10 этажа жилого дома, сообщает прокуратура Чувашии.
Трагические события произошли в ночь с 28 на 29 апреля. В одном из баров города обвиняемый познакомился с девушкой. Под утро он привел ее к себе в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Петрова, где между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по телу, после чего схватил ее за шею и стал душить. Затем он открыл окно в одной из комнат квартиры и сбросил ее с 10 этажа. От полученных в результате падения травм потерпевшая скончалась на месте.
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"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, выдвинув версию, что погибшая сама упала из окна. Однако в ходе изучения материалов уголовного дела прокуратурой Ленинского района установлено, что в них имеются достаточные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к содеянному", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
Как уточняет следственное управление СК РФ по Чувашии, "изъятые видеозаписи с камер наружного наблюдения позволили опровергнуть версию обвиняемого о непричастности к смерти потерпевшей". Он был задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.
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