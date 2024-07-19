https://ria.ru/20240719/sud-1960802842.html
Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа
Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа - РИА Новости, 19.07.2024
Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа
Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в умышленном сбросе девушки с 10 этажа жилого дома, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:44
2024-07-19T17:44
2024-07-19T17:50
происшествия
чебоксары
россия
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в умышленном сбросе девушки с 10 этажа жилого дома, сообщает прокуратура Чувашии. Трагические события произошли в ночь с 28 на 29 апреля. В одном из баров города обвиняемый познакомился с девушкой. Под утро он привел ее к себе в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Петрова, где между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по телу, после чего схватил ее за шею и стал душить. Затем он открыл окно в одной из комнат квартиры и сбросил ее с 10 этажа. От полученных в результате падения травм потерпевшая скончалась на месте. "В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, выдвинув версию, что погибшая сама упала из окна. Однако в ходе изучения материалов уголовного дела прокуратурой Ленинского района установлено, что в них имеются достаточные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к содеянному", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. Как уточняет следственное управление СК РФ по Чувашии, "изъятые видеозаписи с камер наружного наблюдения позволили опровергнуть версию обвиняемого о непричастности к смерти потерпевшей". Он был задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.
https://ria.ru/20240716/zhitel-1960063802.html
https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html
чебоксары
россия
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_e357ff96113c0ae929c5f1d381d34ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа
Прокуратура: жителя Чебоксар будут судить за сброшенную с 10 этажа девушку