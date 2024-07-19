https://ria.ru/20240719/sud-1960802842.html

Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа

Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа - РИА Новости, 19.07.2024

Жителя Чебоксар будут судить по обвинению в сбросе девушки с десятого этажа

Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в умышленном сбросе девушки с 10 этажа жилого дома, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:44

2024-07-19T17:44

2024-07-19T17:50

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чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в умышленном сбросе девушки с 10 этажа жилого дома, сообщает прокуратура Чувашии. Трагические события произошли в ночь с 28 на 29 апреля. В одном из баров города обвиняемый познакомился с девушкой. Под утро он привел ее к себе в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Петрова, где между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по телу, после чего схватил ее за шею и стал душить. Затем он открыл окно в одной из комнат квартиры и сбросил ее с 10 этажа. От полученных в результате падения травм потерпевшая скончалась на месте. "В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, выдвинув версию, что погибшая сама упала из окна. Однако в ходе изучения материалов уголовного дела прокуратурой Ленинского района установлено, что в них имеются достаточные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к содеянному", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. Как уточняет следственное управление СК РФ по Чувашии, "изъятые видеозаписи с камер наружного наблюдения позволили опровергнуть версию обвиняемого о непричастности к смерти потерпевшей". Он был задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.

https://ria.ru/20240716/zhitel-1960063802.html

https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html

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происшествия, чебоксары, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)