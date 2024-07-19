Суд ООН назвал оккупацию Израилем палестинских территорий аннексией
Суд ООН назвал оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильские войска в секторе Газа
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильские войска в секторе Газа. Архивное фото
ГААГА, 19 июл — РИА Новости. Международный суд ООН считает оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией, заявил председатель Наваф Салам, зачитывая консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации.
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"Политика и практика (Израиля. — Прим. ред.) рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе на неопределенный срок и оказывать необратимое воздействие на местах. Следовательно, суд считает, что такая политика и практика равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", — объявил судья.
Суд отметил, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право и продолжает расширяться, а действия еврейского государства нарушают право палестинцев на самоопределение.
В документе подчеркивается, что "Израиль обязан прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной территории Палестины как можно скорее", а также выплатить репарации.
На решение суда ответил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как указано в его заявлении, которое распространила канцелярия, еврейское государство отвергает это постановление.
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"Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков — в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины", — заявил премьер.
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В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.