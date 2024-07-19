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Суд ООН назвал оккупацию Израилем палестинских территорий аннексией - РИА Новости, 19.07.2024
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17:16 19.07.2024 (обновлено: 20:23 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sud-1960794054.html
Суд ООН назвал оккупацию Израилем палестинских территорий аннексией
Суд ООН назвал оккупацию Израилем палестинских территорий аннексией - РИА Новости, 19.07.2024
Суд ООН назвал оккупацию Израилем палестинских территорий аннексией
Международный суд ООН считает оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией, заявил председатель Наваф Салам, зачитывая консультативное... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:16
2024-07-19T20:23
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ГААГА, 19 июл — РИА Новости. Международный суд ООН считает оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией, заявил председатель Наваф Салам, зачитывая консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации. &quot;Политика и практика (Израиля. — Прим. ред.) рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе на неопределенный срок и оказывать необратимое воздействие на местах. Следовательно, суд считает, что такая политика и практика равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории&quot;, — объявил судья.Суд отметил, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право и продолжает расширяться, а действия еврейского государства нарушают право палестинцев на самоопределение.В документе подчеркивается, что "Израиль обязан прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной территории Палестины как можно скорее", а также выплатить репарации.На решение суда ответил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как указано в его заявлении, которое распространила канцелярия, еврейское государство отвергает это постановление.&quot;Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков — в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины&quot;, — заявил премьер.В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html
https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html
https://ria.ru/20240719/konflikt-1915630213.html
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израиль, оон, в мире
Израиль, ООН, В мире
Суд ООН назвал оккупацию Израилем палестинских территорий аннексией

Суд ООН назвал оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией

© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильские войска в секторе Газа
Израильские войска в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильские войска в секторе Газа. Архивное фото
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ГААГА, 19 июл — РИА Новости. Международный суд ООН считает оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией, заявил председатель Наваф Салам, зачитывая консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации.
«

"Политика и практика (Израиля. — Прим. ред.) рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе на неопределенный срок и оказывать необратимое воздействие на местах. Следовательно, суд считает, что такая политика и практика равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", — объявил судья.

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Суд отметил, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право и продолжает расширяться, а действия еврейского государства нарушают право палестинцев на самоопределение.
В документе подчеркивается, что "Израиль обязан прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной территории Палестины как можно скорее", а также выплатить репарации.
На решение суда ответил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как указано в его заявлении, которое распространила канцелярия, еврейское государство отвергает это постановление.
«

"Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков — в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины", — заявил премьер.

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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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