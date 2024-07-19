https://ria.ru/20240719/sud-1960793184.html

Суд ООН с сожалением отметил расширение поселенческой деятельности Израиля

Суд ООН с сожалением отметил расширение поселенческой деятельности Израиля - РИА Новости, 19.07.2024

Суд ООН с сожалением отметил расширение поселенческой деятельности Израиля

Международный суд ООН с сожалением отмечает, что нарушающая международное право поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях продолжает... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:14

2024-07-19T17:14

2024-07-19T17:14

израиль

палестина

западный берег реки иордан

оон

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лига арабских государств

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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Международный суд ООН с сожалением отмечает, что нарушающая международное право поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях продолжает расширяться, заявил в пятницу председатель суда Наваф Салам. В пятницу суд ООН выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. "Суд с сожалением отмечает, что поселенческая деятельность Израиля (на палестинских территориях - ред.) с момента последнего консультативного заключения продолжает расширяться", - заявил Салам на заседании в пятницу. Ранее судья заявил, что поселенческая политика Израиля на Западном берегу реки Иордан нарушает международное право. В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. В ходе заседаний выступили более 50 государств и три международные организации - Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз. Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств. 30 декабря 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой запросила Международный суд ООН вынести консультативное заключение о том, каковы последствия продолжающихся Израилем нарушений права палестинского народа на самоопределение "после его длительной оккупации, заселения и аннексии палестинских территорий" и мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима и принятия Израилем соответствующих дискриминационных законодательств; а также как вышеупомянутые политики и практики Израиля влияют на правовой статус оккупации и каковы правовые последствия этого статуса для всех государств и ООН. Правом запрашивать консультативное заключение Международного суда ООН обладают пять органов ООН, в том числе Генассамблея, и 16 специализированных учреждений системы ООН. В отличие от решений суда ООН, его консультативные заключения обязательной силы не имеют. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

https://ria.ru/20240704/palestina-1957236797.html

https://ria.ru/20240719/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

западный берег реки иордан

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израиль, палестина, западный берег реки иордан, оон, генеральная ассамблея оон, лига арабских государств, в мире