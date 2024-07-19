В Ненецком автономном округе экс-замгубернатора осудили на девять лет
Замгубернатора НАО Блощинский получил девять лет колонии строгого режима
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Нарьян-Марский городской суд приговорил заместителя губернатора региона НАО Андрея Блощинского, который обвинялся в получении взятки, к девяти годам в колонии строгого режима, его заместителю Андрею Демченко назначено условное наказание, сообщили в прокуратуре Архангельской области и НАО.
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"Приговором суда заместителю губернатора Ненецкого автономного округа назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом, пятикратным сумме взятки, он также лишен права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
Замгубернатора Блощинского обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), замруководителя аппарата Демченко вменяли ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
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"В суде на основании представленных стороной обвинения доказательств установлено, что с мая 2022 года по март 2023 года заместитель губернатора поручил заместителю руководителя аппарата администрации округа найти лицо, которое будет согласно перечислять ему 10% от суммы заключаемых Ненецким автономным округом контрактов в сфере медицинского обслуживания", - пояснили в прокуратуре.
В последующем в рамках реализации договоренности заместитель губернатора получил от такого лица взятку в размере трех миллионов рублей. Всего он намеревался получить 4,4 миллиона рублей, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как уточнили в региональном СУСК, сумма штрафа Блощинскому составила 22 миллиона рублей.
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"Бывший заместитель руководителя аппарата администрации округа ввиду активного сотрудничества с правоохранительными органами, признательной позиции приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет", - отметили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ России по Архангельской области.
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