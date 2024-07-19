https://ria.ru/20240719/sud-1960690123.html
Суд по делу о финансировании партии "Шор" продолжится 23 июля
Суд по делу о финансировании партии "Шор" продолжится 23 июля - РИА Новости, 19.07.2024
Суд по делу о финансировании партии "Шор" продолжится 23 июля
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила на митинге в Кишиневе, что рассмотрение дела о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор"... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:46
2024-07-19T12:46
2024-07-19T12:46
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила на митинге в Кишиневе, что рассмотрение дела о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" продолжится 23 июля. Сторонники блока "Победа" собрались в пятницу на митинг у здания суда в центре Кишинева, где рассматривалось дело о незаконном финансировании партии "Шор". Они призывали к отставке президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", скандируя "Долой". "График заседаний составлен так, что уже на сентябрь и октябрь назначены все заседания, именно до президентских выборов (выборы запланированы на 20 октября - ред.). Следующее заседание назначено на 23 июля. Сегодня был заслушан со стороны прокуроров второй свидетель обвинения. Прокуроры ему не задали ни одного вопроса по моему делу. Спрашивали про протесты, про погоду, но не по делу. Уже второй свидетель доказывает, что мы не виновны", - сказала Гуцул перед собравшимися на митинге. Она отметила, что власти Молдавии все свои силы направили на борьбу с оппозицией вместо того, чтобы применить их на борьбу с преступностью. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240423/gagauziya-1941653503.html
https://ria.ru/20240626/gagauziya-1955610404.html
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Суд по делу о финансировании партии "Шор" продолжится 23 июля
Гуцул: рассмотрение дела о финансировании партии "Шор" продолжится 23 июля
КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила на митинге в Кишиневе, что рассмотрение дела о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" продолжится 23 июля.
Сторонники блока "Победа" собрались в пятницу на митинг у здания суда в центре Кишинева, где рассматривалось дело о незаконном финансировании партии "Шор". Они призывали к отставке президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", скандируя "Долой".
"График заседаний составлен так, что уже на сентябрь и октябрь назначены все заседания, именно до президентских выборов (выборы запланированы на 20 октября - ред.). Следующее заседание назначено на 23 июля. Сегодня был заслушан со стороны прокуроров второй свидетель обвинения. Прокуроры ему не задали ни одного вопроса по моему делу. Спрашивали про протесты, про погоду, но не по делу. Уже второй свидетель доказывает, что мы не виновны", - сказала Гуцул перед собравшимися на митинге.
Она отметила, что власти Молдавии все свои силы направили на борьбу с оппозицией вместо того, чтобы применить их на борьбу с преступностью.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.