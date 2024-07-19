https://ria.ru/20240719/sud-1960658551.html
В Оренбуржье приостановили возможность эвтаназии бездомных животных
В Оренбуржье приостановили возможность эвтаназии бездомных животных - РИА Новости, 19.07.2024
В Оренбуржье приостановили возможность эвтаназии бездомных животных
Оренбургский областной суд в рамках обеспечительных мер приостановил действие пунктов закона региона о возможности эвтаназии бездомных животных, сообщили РИА... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:21
2024-07-19T11:21
2024-07-19T11:21
оренбургский областной суд
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Оренбургский областной суд в рамках обеспечительных мер приостановил действие пунктов закона региона о возможности эвтаназии бездомных животных, сообщили РИА Новости в суде. В Оренбургский областной суд обратилась группа жителей с иском, оспаривающим подпункты "в" и "г" пункта 3 части 3 статьи 4 закона "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев". В этих разделах указывается возможность умерщвления животных без владельцев в следующих случаях: при проявлении немотивированной агрессии к животным и людям (несущей угрозу здоровью и жизни) и при истечении срока содержания в пунктах временного содержания. "Инициативная группа граждан обратилась с исковым заявлением. Заседание по данному делу назначено на 29 июля. Что касается приостановки действия пунктов, оспариваемого закона, то речь идёт о приостановлении в рамках мер предварительной судебной защиты (обеспечительные меры)", - рассказали в суде. Собеседница агентства пояснила, что обеспечительные меры действуют на время разбирательства по делу, рассматривающего пункты закона о порядке работы при обращении с безнадзорными животными. С 1 июля в регионе вступил в силу закон "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Оренбургской области", который предусматривает применение эвтаназии.
https://ria.ru/20240718/ks-1960416215.html
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оренбургский областной суд
Оренбургский областной суд
В Оренбуржье приостановили возможность эвтаназии бездомных животных
Суд приостановил действие закона об эвтаназии бездомных животных в Оренбуржье
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Оренбургский областной суд в рамках обеспечительных мер приостановил действие пунктов закона региона о возможности эвтаназии бездомных животных, сообщили РИА Новости в суде.
В Оренбургский областной суд обратилась группа жителей с иском, оспаривающим подпункты "в" и "г" пункта 3 части 3 статьи 4 закона "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев". В этих разделах указывается возможность умерщвления животных без владельцев в следующих случаях: при проявлении немотивированной агрессии к животным и людям (несущей угрозу здоровью и жизни) и при истечении срока содержания в пунктах временного содержания.
«
"Инициативная группа граждан обратилась с исковым заявлением. Заседание по данному делу назначено на 29 июля. Что касается приостановки действия пунктов, оспариваемого закона, то речь идёт о приостановлении в рамках мер предварительной судебной защиты (обеспечительные меры)", - рассказали в суде.
Собеседница агентства пояснила, что обеспечительные меры действуют на время разбирательства по делу, рассматривающего пункты закона о порядке работы при обращении с безнадзорными животными.
С 1 июля в регионе вступил в силу закон "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Оренбургской области", который предусматривает применение эвтаназии.