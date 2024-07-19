https://ria.ru/20240719/sud-1960658551.html

В Оренбуржье приостановили возможность эвтаназии бездомных животных

В Оренбуржье приостановили возможность эвтаназии бездомных животных - РИА Новости, 19.07.2024

В Оренбуржье приостановили возможность эвтаназии бездомных животных

Оренбургский областной суд в рамках обеспечительных мер приостановил действие пунктов закона региона о возможности эвтаназии бездомных животных, сообщили РИА... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:21

2024-07-19T11:21

2024-07-19T11:21

оренбургский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959331392_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69490ca17255c512975ac87ab1fe9e86.jpg

ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Оренбургский областной суд в рамках обеспечительных мер приостановил действие пунктов закона региона о возможности эвтаназии бездомных животных, сообщили РИА Новости в суде. В Оренбургский областной суд обратилась группа жителей с иском, оспаривающим подпункты "в" и "г" пункта 3 части 3 статьи 4 закона "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев". В этих разделах указывается возможность умерщвления животных без владельцев в следующих случаях: при проявлении немотивированной агрессии к животным и людям (несущей угрозу здоровью и жизни) и при истечении срока содержания в пунктах временного содержания. "Инициативная группа граждан обратилась с исковым заявлением. Заседание по данному делу назначено на 29 июля. Что касается приостановки действия пунктов, оспариваемого закона, то речь идёт о приостановлении в рамках мер предварительной судебной защиты (обеспечительные меры)", - рассказали в суде. Собеседница агентства пояснила, что обеспечительные меры действуют на время разбирательства по делу, рассматривающего пункты закона о порядке работы при обращении с безнадзорными животными. С 1 июля в регионе вступил в силу закон "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Оренбургской области", который предусматривает применение эвтаназии.

https://ria.ru/20240718/ks-1960416215.html

https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургский областной суд