https://ria.ru/20240719/subsidiya-1960758762.html

Федеральная субсидия на развитие городов Тамбовщины достигла 240 млн рублей

Федеральная субсидия на развитие городов Тамбовщины достигла 240 млн рублей - РИА Новости, 19.07.2024

Федеральная субсидия на развитие городов Тамбовщины достигла 240 млн рублей

Размер федеральной субсидии, предусмотренной в 2024 году на создание комфортной городской среды для Тамбовской области, увеличится до 240 миллионов рублей,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:43

2024-07-19T15:43

2024-07-19T15:43

тамбовская область

тамбовская область

россия

уварово

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ТАМБОВ, 19 июл — РИА Новости. Размер федеральной субсидии, предусмотренной в 2024 году на создание комфортной городской среды для Тамбовской области, увеличится до 240 миллионов рублей, сообщает пресс-служба облправительства. Ранее субсидия из федерального бюджета на благоустройство территорий составляла 231,7 миллиона рублей. Дополнительные 8,3 миллиона рублей, выделенные распоряжением правительства РФ, будут направлены на обустройство детских игровых площадок на территории Жердевского муниципального округа и города Кирсанов. В этих муниципалитетах реализуется федеральный пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. "Проект был начат по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И мы делаем все, чтобы намеченные планы были реализованы в срок. Выделенное федеральное финансирование поможет нам обустроить дополнительные места для отдыха семей с детьми", — приводятся в сообщении слова главы региона Максима Егорова. Как отметили в пресс-службе, муниципалитеты-участники федерального пилотного проекта активно преображаются уже сейчас. Так, в Жердевке по нацпроекту "Культура" открыли виртуальный концертный зал. Для молодых специалистов в муниципалитетах строятся арендные дома и семейные МФЦ, ремонтируется инженерная и коммунальная инфраструктура, создаются новые парки и скверы. Дополнительные средства на обустройство детских игровых площадок выделены по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2024 году по нему в Тамбовской области будут благоустроены 85 дворов и 48 общественных пространств. Работы уже завершены на 54 дворовых и 30 общественных территориях. Программа выполнена в Гавриловском, Знаменском, Инжавинском, Кирсановском, Пичаевском, Мучкапском, Токаревском, Ржаксинском, Староюрьевском муниципальных округах и городе Уварово.

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тамбовская область

россия

уварово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, россия, уварово, максим егоров