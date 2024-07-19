https://ria.ru/20240719/stream-1960803294.html

Депутат рассказал, когда примут законопроект о запрете треш-стримов

Депутат рассказал, когда примут законопроект о запрете треш-стримов - РИА Новости, 19.07.2024

Депутат рассказал, когда примут законопроект о запрете треш-стримов

Законопроект о запрете треш-стримов будет принят до конца июля, сообщил один из его авторов, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:46

2024-07-19T17:46

2024-07-19T17:46

россия

артем метелев (депутат)

вячеслав володин

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете треш-стримов будет принят до конца июля, сообщил один из его авторов, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев. "Хорошая новость заключается в том, что до конца июля наш законопроект по запрету треш-стримов и уголовной, административной ответственности для них будет принят во 2 и 3 чтениях, а значит заработает уже в ближайшие месяцы", - написал Метелев в своём Telegram-канале. Госдума в феврале приняла в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов. Проектом предлагается лишить треш-стримеров аудитории и возможности зарабатывать на таком контенте в интернете. Как указывается в пояснительной записке, для реализации этой цели фото-, видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний будут включаться в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено. Отмечается, что законопроектом вводятся элементы саморегулирования соцсетей: их владельцы будут осуществлять мониторинг и блокировать указанный опасный контент. Инициатива входит в пакет законопроектов о наказании за треш-стримы. Госдума 25 января приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие в том числе штрафы до 700 тысяч рублей. Ряд парламентариев, в том числе, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, в декабре внесли в Госдуму пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда. Метелев ранее отмечал, что еще один законопроект установит и административную (в виде штрафов до 700 тысяч и конфискации имущества производства стримов) ответственность. Депутат также уточнил, что, согласно внесенным проектам, суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента в интернете и будет обязательство социальных сетей мониторить его и удалять. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, "эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими".

https://ria.ru/20240615/ubiystvo-1953076601.html

https://ria.ru/20240525/kriminal-1948097178.html

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россия, артем метелев (депутат), вячеслав володин, госдума рф, происшествия