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США утверждают, что могут производить больше вооружений, чем Россия
США утверждают, что могут производить больше вооружений, чем Россия - РИА Новости, 19.07.2024
США утверждают, что могут производить больше вооружений, чем Россия
США может производить больше вооружений, чем Россия, но для этого потребуется время и синергия ряда факторов, заявил в пятницу председатель Объединённого... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T21:54
2024-07-19T21:54
2024-07-19T21:55
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США может производить больше вооружений, чем Россия, но для этого потребуется время и синергия ряда факторов, заявил в пятницу председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший на фоне высказываний кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса. Ранее Вэнс заявил, что у США нет достаточных производственных мощностей, чтобы отправлять больше оружия на Украину. Издание Politico провело фактчекинг его заявлений и с этим суждением согласилось, заявив о высоком уровне производства в России, например, артиллерийских снарядов. "У нас есть возможность производить больше. Знаете, я видел это в нашей стране. Вы можете оглянуться назад на историю того, где нам удалось достичь превосходства в объеме производства, но есть некоторые вещи, которые должны произойти, чтобы все это сошлось воедино. Должен быть последовательный сигнал спроса со стороны Министерства обороны, наших союзников и партнеров", - сказал Браун-младший на форуме безопасности в городе Аспен, штат Колорадо, отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности заявления Вэнса.
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в мире, сша, россия, украина
В мире, США, Россия, Украина
США утверждают, что могут производить больше вооружений, чем Россия
Пентагон: США могут производить больше вооружений, чем РФ, но нужны условия