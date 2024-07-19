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США ввели санкции против двух россиян - РИА Новости, 19.07.2024
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17:37 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ssha-1960800419.html
США ввели санкции против двух россиян
США ввели санкции против двух россиян - РИА Новости, 19.07.2024
США ввели санкции против двух россиян
США в пятницу внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступлениями двух граждан России, говорится в обнародованном документе американского Минфина. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:37
2024-07-19T17:37
сша
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США в пятницу внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступлениями двух граждан России, говорится в обнародованном документе американского Минфина. Согласно данным ведомства, под ограничения попали Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова. Минфин США не уточняет, что именно послужило основанием для введения санкций против них.
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сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
США, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
США ввели санкции против двух россиян

Минфин США внес двух россиян в санкционный список по борьбе за киберпреступления

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США в пятницу внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступлениями двух граждан России, говорится в обнародованном документе американского Минфина.
Согласно данным ведомства, под ограничения попали Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова. Минфин США не уточняет, что именно послужило основанием для введения санкций против них.
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Вчера, 15:46
 
СШАРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)В мире
 
 
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