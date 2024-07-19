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Такер Карлсон заявил о неожиданном "кандидате" на пост президента США - РИА Новости, 19.07.2024
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09:07 19.07.2024 (обновлено: 09:12 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ssha-1960628154.html
Такер Карлсон заявил о неожиданном "кандидате" на пост президента США
Такер Карлсон заявил о неожиданном "кандидате" на пост президента США - РИА Новости, 19.07.2024
Такер Карлсон заявил о неожиданном "кандидате" на пост президента США
Президентом США вполне может стать и труп, и манекен, заявил американский журналист Такер Карлсон на национальном съезде Республиканской партии. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:07
2024-07-19T09:12
в мире
сша
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президентом США вполне может стать и труп, и манекен, заявил американский журналист Такер Карлсон на национальном съезде Республиканской партии."Вы можете взять, не знаю, манекен, мертвого человека и сделать его президентом", — сказал он.Карлсон пошутил, что теоретически при определенных усилиях и обмане это возможно.Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональном Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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в мире, сша, такер карлсон
В мире, США, Такер Карлсон
Такер Карлсон заявил о неожиданном "кандидате" на пост президента США

Журналист Карлсон заявил, что президентом США мог бы стать труп или манекен

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президентом США вполне может стать и труп, и манекен, заявил американский журналист Такер Карлсон на национальном съезде Республиканской партии.
"Вы можете взять, не знаю, манекен, мертвого человека и сделать его президентом", — сказал он.
Карлсон пошутил, что теоретически при определенных усилиях и обмане это возможно.
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональном Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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