https://ria.ru/20240719/ssha-1960628154.html

Такер Карлсон заявил о неожиданном "кандидате" на пост президента США

Такер Карлсон заявил о неожиданном "кандидате" на пост президента США - РИА Новости, 19.07.2024

Такер Карлсон заявил о неожиданном "кандидате" на пост президента США

Президентом США вполне может стать и труп, и манекен, заявил американский журналист Такер Карлсон на национальном съезде Республиканской партии. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:07

2024-07-19T09:07

2024-07-19T09:12

в мире

сша

такер карлсон

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президентом США вполне может стать и труп, и манекен, заявил американский журналист Такер Карлсон на национальном съезде Республиканской партии."Вы можете взять, не знаю, манекен, мертвого человека и сделать его президентом", — сказал он.Карлсон пошутил, что теоретически при определенных усилиях и обмане это возможно.Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональном Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

https://ria.ru/20240719/tramp-1960609873.html

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в мире, сша, такер карлсон