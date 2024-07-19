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Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными
Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными
Экс-президент США Дональд Трамп в свете покушения на него заявил, что Америку предстоит вновь сделать "успешной, безопасной, свободной и великой". РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:52
2024-07-19T05:52
2024-07-19T13:12
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в свете покушения на него заявил, что Америку предстоит вновь сделать "успешной, безопасной, свободной и великой"."Эти выборы должны быть посвящены проблемам, стоящим перед нашей страной, и тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой", – сказал Трамп на съезде республиканцев в городе в Милуоки.
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сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире, америка, милуоки
США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире, Америка, Милуоки
Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными
Трамп: Америку предстоит вновь сделать успешной, безопасной, свободной и великой