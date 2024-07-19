Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 19.07.2024 (обновлено: 13:12 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ssha-1960615449.html
Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными
Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными
Экс-президент США Дональд Трамп в свете покушения на него заявил, что Америку предстоит вновь сделать "успешной, безопасной, свободной и великой". РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:52
2024-07-19T13:12
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
америка
милуоки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960699632_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_5e435fdf7dc5427e5539b90f3661ba61.jpg
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в свете покушения на него заявил, что Америку предстоит вновь сделать "успешной, безопасной, свободной и великой"."Эти выборы должны быть посвящены проблемам, стоящим перед нашей страной, и тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой", – сказал Трамп на съезде республиканцев в городе в Милуоки.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
сша
америка
милуоки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960699632_120:0:2449:1747_1920x0_80_0_0_fb8b7044a90bf19c881c976a2ddc6d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире, америка, милуоки
США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире, Америка, Милуоки
Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными

Трамп: Америку предстоит вновь сделать успешной, безопасной, свободной и великой

© AFP 2024 / PATRICK T. FALLONБывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде в Милуоки, штат Висконсин. 19 июля 2024
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде в Милуоки, штат Висконсин. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AFP 2024 / PATRICK T. FALLON
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде в Милуоки, штат Висконсин. 19 июля 2024
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в свете покушения на него заявил, что Америку предстоит вновь сделать "успешной, безопасной, свободной и великой".
"Эти выборы должны быть посвящены проблемам, стоящим перед нашей страной, и тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой", – сказал Трамп на съезде республиканцев в городе в Милуоки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
 
СШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024В миреАмерикаМилуоки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала