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Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными

Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп заявил, что США предстоит сделать безопасными

Экс-президент США Дональд Трамп в свете покушения на него заявил, что Америку предстоит вновь сделать "успешной, безопасной, свободной и великой". РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:52

2024-07-19T05:52

2024-07-19T13:12

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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в свете покушения на него заявил, что Америку предстоит вновь сделать "успешной, безопасной, свободной и великой"."Эти выборы должны быть посвящены проблемам, стоящим перед нашей страной, и тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой", – сказал Трамп на съезде республиканцев в городе в Милуоки.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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