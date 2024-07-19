https://ria.ru/20240719/ssha-1960609347.html

Скализ обвинил демократов в провале работы на США

Скализ обвинил демократов в провале работы на США - РИА Новости, 19.07.2024

Скализ обвинил демократов в провале работы на США

Демократической партии США пора понять, что они провалили работу в интересах американцев, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T04:02

2024-07-19T04:02

2024-07-19T04:02

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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Демократической партии США пора понять, что они провалили работу в интересах американцев, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ. "Этого демократы не понимают, что людям не нравятся их идеи, потому что они провалили работу на американцев", - сказал Скализ в кулуарах съезда республиканцев.

https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html

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в мире, сша, стив скализ