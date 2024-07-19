Рейтинг@Mail.ru
Скализ обвинил демократов в провале работы на США - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ssha-1960609347.html
Скализ обвинил демократов в провале работы на США
Скализ обвинил демократов в провале работы на США - РИА Новости, 19.07.2024
Скализ обвинил демократов в провале работы на США
Демократической партии США пора понять, что они провалили работу в интересах американцев, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:02
2024-07-19T04:02
в мире
сша
стив скализ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931871571_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c889fba5ca6dacd353586bd534d512c.jpg
МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Демократической партии США пора понять, что они провалили работу в интересах американцев, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ. "Этого демократы не понимают, что людям не нравятся их идеи, потому что они провалили работу на американцев", - сказал Скализ в кулуарах съезда республиканцев.
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931871571_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c7986a70895932306dc008b2fc9e0de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, стив скализ
В мире, США, Стив Скализ
Скализ обвинил демократов в провале работы на США

Скализ: демократам пора понять, что они провалили работу в интересах США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства в палате представителей США Стив Скализ
Лидер республиканского большинства в палате представителей США Стив Скализ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканского большинства в палате представителей США Стив Скализ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Демократической партии США пора понять, что они провалили работу в интересах американцев, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
"Этого демократы не понимают, что людям не нравятся их идеи, потому что они провалили работу на американцев", - сказал Скализ в кулуарах съезда республиканцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп выбрал преемника и мир с Россией
16 июля, 10:07
 
В миреСШАСтив Скализ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала