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Скализ обвинил демократов в провале работы на США
Скализ обвинил демократов в провале работы на США - РИА Новости, 19.07.2024
Скализ обвинил демократов в провале работы на США
Демократической партии США пора понять, что они провалили работу в интересах американцев, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:02
2024-07-19T04:02
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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Демократической партии США пора понять, что они провалили работу в интересах американцев, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ. "Этого демократы не понимают, что людям не нравятся их идеи, потому что они провалили работу на американцев", - сказал Скализ в кулуарах съезда республиканцев.
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в мире, сша, стив скализ
Скализ обвинил демократов в провале работы на США
Скализ: демократам пора понять, что они провалили работу в интересах США
МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Демократической партии США пора понять, что они провалили работу в интересах американцев, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
"Этого демократы не понимают, что людям не нравятся их идеи, потому что они провалили работу на американцев", - сказал Скализ в кулуарах съезда республиканцев.