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"Байден разозлил союзников". Решение США вызвало тревогу в Британии - РИА Новости, 19.07.2024
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02:07 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ssha-1960603689.html
"Байден разозлил союзников". Решение США вызвало тревогу в Британии
"Байден разозлил союзников". Решение США вызвало тревогу в Британии - РИА Новости, 19.07.2024
"Байден разозлил союзников". Решение США вызвало тревогу в Британии
Решения президента США Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников Вашингтона, написал обозреватель Guardian Оуэн Джонс. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:07
2024-07-19T02:07
джо байден
джордж буш (младший)
сша
ирак
в мире
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Решения президента США Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников Вашингтона, написал обозреватель Guardian Оуэн Джонс.&quot;Военная агрессия демократических элит, таких как Хиллари Клинтон и Джо Байден, прежде всего в Ираке и Афганистане, а также в Ливии, характеризовалась кровавым хаосом и международным унижением Америки в глазах других стран. Сегодня Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида, проводимым Израилем&quot;, — заявил он.Автор статьи отметил, что американская политическая система уже давно не функционирует как надо: страна, которой управляют некомпетентные лидеры, переживает кризис доверия к господствующей идеологии, терпит унижения на международной арене, а ее экономика с трудом удовлетворяет потребности большинства граждан.&quot;Либеральный порядок рушится на наших глазах. Приход к власти Джорджа Буша-младшего, ужасы 11 сентября 2001 года и поля смерти в Ираке негативно сказались на простых американцах, завершившись самым серьезным кризисом капитализма со времен Великой депрессии. Недавнее покушение на Трампа знаменует собой дальнейшее погружение во тьму&quot;, — говорится в статье.Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность появится у партии на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240709/ssha-1958320193.html
https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html
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джо байден, джордж буш (младший), сша, ирак, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, покушение на дональда трампа
Джо Байден, Джордж Буш (младший), США, Ирак, В мире, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Покушение на Дональда Трампа
"Байден разозлил союзников". Решение США вызвало тревогу в Британии

Guardian: США переживают сильнейший идеологический кризис

© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Решения президента США Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников Вашингтона, написал обозреватель Guardian Оуэн Джонс.
«

"Военная агрессия демократических элит, таких как Хиллари Клинтон и Джо Байден, прежде всего в Ираке и Афганистане, а также в Ливии, характеризовалась кровавым хаосом и международным унижением Америки в глазах других стран. Сегодня Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида, проводимым Израилем", — заявил он.

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Автор статьи отметил, что американская политическая система уже давно не функционирует как надо: страна, которой управляют некомпетентные лидеры, переживает кризис доверия к господствующей идеологии, терпит унижения на международной арене, а ее экономика с трудом удовлетворяет потребности большинства граждан.
«

"Либеральный порядок рушится на наших глазах. Приход к власти Джорджа Буша-младшего, ужасы 11 сентября 2001 года и поля смерти в Ираке негативно сказались на простых американцах, завершившись самым серьезным кризисом капитализма со времен Великой депрессии. Недавнее покушение на Трампа знаменует собой дальнейшее погружение во тьму", — говорится в статье.

Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность появится у партии на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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