https://ria.ru/20240719/ssha-1960603689.html

"Байден разозлил союзников". Решение США вызвало тревогу в Британии

"Байден разозлил союзников". Решение США вызвало тревогу в Британии - РИА Новости, 19.07.2024

"Байден разозлил союзников". Решение США вызвало тревогу в Британии

Решения президента США Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников Вашингтона, написал обозреватель Guardian Оуэн Джонс. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T02:07

2024-07-19T02:07

2024-07-19T02:07

джо байден

джордж буш (младший)

сша

ирак

в мире

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

покушение на дональда трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d870f8b992c9b8d471a16d360c4a398f.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Решения президента США Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников Вашингтона, написал обозреватель Guardian Оуэн Джонс."Военная агрессия демократических элит, таких как Хиллари Клинтон и Джо Байден, прежде всего в Ираке и Афганистане, а также в Ливии, характеризовалась кровавым хаосом и международным унижением Америки в глазах других стран. Сегодня Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида, проводимым Израилем", — заявил он.Автор статьи отметил, что американская политическая система уже давно не функционирует как надо: страна, которой управляют некомпетентные лидеры, переживает кризис доверия к господствующей идеологии, терпит унижения на международной арене, а ее экономика с трудом удовлетворяет потребности большинства граждан."Либеральный порядок рушится на наших глазах. Приход к власти Джорджа Буша-младшего, ужасы 11 сентября 2001 года и поля смерти в Ираке негативно сказались на простых американцах, завершившись самым серьезным кризисом капитализма со времен Великой депрессии. Недавнее покушение на Трампа знаменует собой дальнейшее погружение во тьму", — говорится в статье.Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность появится у партии на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240709/ssha-1958320193.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, джордж буш (младший), сша, ирак, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, покушение на дональда трампа