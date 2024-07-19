"Байден разозлил союзников". Решение США вызвало тревогу в Британии
Guardian: США переживают сильнейший идеологический кризис
© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Решения президента США Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников Вашингтона, написал обозреватель Guardian Оуэн Джонс.
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"Военная агрессия демократических элит, таких как Хиллари Клинтон и Джо Байден, прежде всего в Ираке и Афганистане, а также в Ливии, характеризовалась кровавым хаосом и международным унижением Америки в глазах других стран. Сегодня Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида, проводимым Израилем", — заявил он.
Автор статьи отметил, что американская политическая система уже давно не функционирует как надо: страна, которой управляют некомпетентные лидеры, переживает кризис доверия к господствующей идеологии, терпит унижения на международной арене, а ее экономика с трудом удовлетворяет потребности большинства граждан.
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"Либеральный порядок рушится на наших глазах. Приход к власти Джорджа Буша-младшего, ужасы 11 сентября 2001 года и поля смерти в Ираке негативно сказались на простых американцах, завершившись самым серьезным кризисом капитализма со времен Великой депрессии. Недавнее покушение на Трампа знаменует собой дальнейшее погружение во тьму", — говорится в статье.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность появится у партии на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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