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"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта
"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта - РИА Новости, 19.07.2024
"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта
Россия продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам ВСУ на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:50
2024-07-19T17:50
2024-07-19T17:50
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам ВСУ на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Все эти новости очень плохи для украинцев, и важно сказать, что русские продолжают свои бомбардировки, ракетные удары по Украине, причем делают это регулярно. <…> Поэтому неудивительно, что украинцы обеспокоены и встревожены", — отметил он.По словам эксперта, они ищут всевозможные способы как-то улучшить свое положение. Владимиру Зеленскому сообщают, что ситуация становится все хуже, потому что высокие летние температуры увеличивают нагрузку на систему электроснабжения из-за необходимости включать системы кондиционирования воздуха и холодильные установки."Несомненно, объясняет эти довольно мрачные сообщения, которые сейчас поступают из Киева", — резюмировал эксперт.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта
Меркурис: Россия регулярно наносит ракетные удары по инфраструктуре ВСУ