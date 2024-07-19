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"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта
"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта - РИА Новости, 19.07.2024
"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта
Россия продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам ВСУ на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:50
2024-07-19T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам ВСУ на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Все эти новости очень плохи для украинцев, и важно сказать, что русские продолжают свои бомбардировки, ракетные удары по Украине, причем делают это регулярно. &lt;…&gt; Поэтому неудивительно, что украинцы обеспокоены и встревожены", — отметил он.По словам эксперта, они ищут всевозможные способы как-то улучшить свое положение. Владимиру Зеленскому сообщают, что ситуация становится все хуже, потому что высокие летние температуры увеличивают нагрузку на систему электроснабжения из-за необходимости включать системы кондиционирования воздуха и холодильные установки."Несомненно, объясняет эти довольно мрачные сообщения, которые сейчас поступают из Киева", — резюмировал эксперт.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта

Меркурис: Россия регулярно наносит ракетные удары по инфраструктуре ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам ВСУ на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Все эти новости очень плохи для украинцев, и важно сказать, что русские продолжают свои бомбардировки, ракетные удары по Украине, причем делают это регулярно. <…> Поэтому неудивительно, что украинцы обеспокоены и встревожены", — отметил он.
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По словам эксперта, они ищут всевозможные способы как-то улучшить свое положение. Владимиру Зеленскому сообщают, что ситуация становится все хуже, потому что высокие летние температуры увеличивают нагрузку на систему электроснабжения из-за необходимости включать системы кондиционирования воздуха и холодильные установки.
"Несомненно, объясняет эти довольно мрачные сообщения, которые сейчас поступают из Киева", — резюмировал эксперт.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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