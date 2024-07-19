https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960736491.html

Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР - РИА Новости, 19.07.2024

Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:55

2024-07-19T14:55

2024-07-19T15:24

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Это второй населенный пункт, освобожденный за неделю, — 14 июля группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное.Кроме того, за последнюю неделю бойцы группировки "Центр" нанесли поражение трем механизированным, двум мотопехотным, пехотному и десантно-штурмовому соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны. В то же время они отразили 38 контратак противника.Потери ВСУ составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика