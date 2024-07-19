Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР
МО: ВС РФ освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Юрьевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Юрьевка в ДНР
Это второй населенный пункт, освобожденный за неделю, — 14 июля группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное.
Кроме того, за последнюю неделю бойцы группировки "Центр" нанесли поражение трем механизированным, двум мотопехотным, пехотному и десантно-штурмовому соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны. В то же время они отразили 38 контратак противника.
Потери ВСУ составили:
- примерно 2215 солдат убитыми и ранеными;
- 11 боевых бронированных машин, в том числе американские Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro;
- 26 автомобилей;
- 27 орудий полевой артиллерии.
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