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Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 19.07.2024 (обновлено: 15:24 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960736491.html
Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР - РИА Новости, 19.07.2024
Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:55
2024-07-19T15:24
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Это второй населенный пункт, освобожденный за неделю, — 14 июля группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное.Кроме того, за последнюю неделю бойцы группировки "Центр" нанесли поражение трем механизированным, двум мотопехотным, пехотному и десантно-штурмовому соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны. В то же время они отразили 38 контратак противника.Потери ВСУ составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР

МО: ВС РФ освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Юрьевка в ДНР
Освобожденное село Юрьевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Юрьевка в ДНР
Это второй населенный пункт, освобожденный за неделю, — 14 июля группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное.
Кроме того, за последнюю неделю бойцы группировки "Центр" нанесли поражение трем механизированным, двум мотопехотным, пехотному и десантно-штурмовому соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны. В то же время они отразили 38 контратак противника.
Потери ВСУ составили:
  • примерно 2215 солдат убитыми и ранеными;
  • 11 боевых бронированных машин, в том числе американские Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro;
  • 26 автомобилей;
  • 27 орудий полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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