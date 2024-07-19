https://ria.ru/20240719/sochi-1960810687.html

В Сочи потушили пожар на подстанции

В Сочи потушили пожар на подстанции - РИА Новости, 19.07.2024

В Сочи потушили пожар на подстанции

Спасатели потушили огонь на трансформаторной подстанции, на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:11

2024-07-19T18:11

2024-07-19T18:11

происшествия

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

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СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Спасатели потушили огонь на трансформаторной подстанции, на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Отмечается, информация о возгорании на улице Юных Ленинцев поступила диспетчеру в 15.13. "В 15.23 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло задымление ТП (трансформаторной подстанции - ред.). В 16.38 локализация пожара на площади 100 м2. В 16.43 ликвидация открытого горения. В 17.01 ликвидация последствий пожара", - сказали журналистам в краевом МЧС. Уточняется, погибших и пострадавших нет, к ликвидации огня привлекались 12 спасателей, использовались 11 единиц техники.

https://ria.ru/20240719/kuban-1960715067.html

россия

краснодарский край

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи