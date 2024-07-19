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В Сочи потушили пожар на подстанции - РИА Новости, 19.07.2024
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18:11 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sochi-1960810687.html
В Сочи потушили пожар на подстанции
В Сочи потушили пожар на подстанции - РИА Новости, 19.07.2024
В Сочи потушили пожар на подстанции
Спасатели потушили огонь на трансформаторной подстанции, на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:11
2024-07-19T18:11
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
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СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Спасатели потушили огонь на трансформаторной подстанции, на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Отмечается, информация о возгорании на улице Юных Ленинцев поступила диспетчеру в 15.13. "В 15.23 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло задымление ТП (трансформаторной подстанции - ред.). В 16.38 локализация пожара на площади 100 м2. В 16.43 ликвидация открытого горения. В 17.01 ликвидация последствий пожара", - сказали журналистам в краевом МЧС. Уточняется, погибших и пострадавших нет, к ликвидации огня привлекались 12 спасателей, использовались 11 единиц техники.
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происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сочи
В Сочи потушили пожар на подстанции

В Сочи потушили пожар на подстанции, вспыхнувший на площади 100 "квадратов"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Спасатели потушили огонь на трансформаторной подстанции, на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, информация о возгорании на улице Юных Ленинцев поступила диспетчеру в 15.13.
"В 15.23 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло задымление ТП (трансформаторной подстанции - ред.). В 16.38 локализация пожара на площади 100 м2. В 16.43 ликвидация открытого горения. В 17.01 ликвидация последствий пожара", - сказали журналистам в краевом МЧС.
Уточняется, погибших и пострадавших нет, к ликвидации огня привлекались 12 спасателей, использовались 11 единиц техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сочи
 
 
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