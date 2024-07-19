https://ria.ru/20240719/sochi-1960781258.html

В Сочи вспыхнул пожар на подстанции

В Сочи вспыхнул пожар на подстанции - РИА Новости, 19.07.2024

В Сочи вспыхнул пожар на подстанции

Возгорание подстанции произошло в Центральном районе Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:46

2024-07-19T16:46

2024-07-19T16:46

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Возгорание подстанции произошло в Центральном районе Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По словам некоторых очевидцев, возгорание произошло на улице Юных Ленинцев, в центре города. "Возгорание подстанции произошло", - сказали журналистам в краевом МЧС на вопрос о возгорании на улице Юных Ленинцев.Уточняется, что на месте работают пожарные. Как сообщили РИА Новости в пресс- службе Сочинских электрических сетей, подстанция, которая горит, не принадлежит их предприятию. "Трансформаторная подстанция не состоит на балансе Сочинских электрических сетей. Энергообъект потребительский (частный). Ответственность за содержание энергообъекта полностью лежит на плечах владельцев", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240719/pozhar-1960777663.html

https://ria.ru/20240719/sapbord-1960763602.html

сочи

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)