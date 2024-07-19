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В Сочи вспыхнул пожар на подстанции - РИА Новости, 19.07.2024
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16:46 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sochi-1960781258.html
В Сочи вспыхнул пожар на подстанции
В Сочи вспыхнул пожар на подстанции - РИА Новости, 19.07.2024
В Сочи вспыхнул пожар на подстанции
Возгорание подстанции произошло в Центральном районе Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:46
2024-07-19T16:46
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Возгорание подстанции произошло в Центральном районе Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По словам некоторых очевидцев, возгорание произошло на улице Юных Ленинцев, в центре города. &quot;Возгорание подстанции произошло&quot;, - сказали журналистам в краевом МЧС на вопрос о возгорании на улице Юных Ленинцев.Уточняется, что на месте работают пожарные. Как сообщили РИА Новости в пресс- службе Сочинских электрических сетей, подстанция, которая горит, не принадлежит их предприятию. "Трансформаторная подстанция не состоит на балансе Сочинских электрических сетей. Энергообъект потребительский (частный). Ответственность за содержание энергообъекта полностью лежит на плечах владельцев", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240719/pozhar-1960777663.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи вспыхнул пожар на подстанции

ГУМЧС: в Сочи вспыхнул пожар на подстанции, на месте работают огнеборцы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Возгорание подстанции произошло в Центральном районе Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По словам некоторых очевидцев, возгорание произошло на улице Юных Ленинцев, в центре города.
«

"Возгорание подстанции произошло", - сказали журналистам в краевом МЧС на вопрос о возгорании на улице Юных Ленинцев.

Уточняется, что на месте работают пожарные.
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Как сообщили РИА Новости в пресс- службе Сочинских электрических сетей, подстанция, которая горит, не принадлежит их предприятию.
"Трансформаторная подстанция не состоит на балансе Сочинских электрических сетей. Энергообъект потребительский (частный). Ответственность за содержание энергообъекта полностью лежит на плечах владельцев", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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