В Сочи выбрали нового мэра
Экс-вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал новым главой Сочи
Андрей Прошунин. Архивное фото
СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования выбрали новым главой курорта бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, передает корреспондент РИА Новости.
Сорок три депутата отдали наибольшее количество голосов в пользу Прошунина, которого выбрали из трех финальных кандидатур.
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"Единодушная поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами. Андрей Георгиевич пришел на эту должность с краевого уровня, то есть знаком с проблемами региона и нашего города, имеет управленческий опыт работы с большими территориями на посту вице-губернатора. Все это должно помочь ему в решении вопросов стратегического развития Сочи, укрепления его социально-экономического потенциала и поддержки населения", - сказал в ходе выборов председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.
В середине мая администрация Краснодарского края сообщила об отставке мэра Сочи Алексея Копайгородского в связи с переходом на новое место работы.
Прошунин с 1998 года по 2011 год служил в органах внутренних дел. В последующем занимал руководящие должности в администрации Краснодарского края. С декабря 2020 года был заместителем и первым замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. С декабря 2021 года занимал должность министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.