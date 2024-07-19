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В Сочи выбрали нового мэра - РИА Новости, 19.07.2024
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11:29 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sochi-1960661368.html
В Сочи выбрали нового мэра
В Сочи выбрали нового мэра - РИА Новости, 19.07.2024
В Сочи выбрали нового мэра
Депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования выбрали новым главой курорта бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, передает РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:29
2024-07-19T11:29
политика
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования выбрали новым главой курорта бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, передает корреспондент РИА Новости. Сорок три депутата отдали наибольшее количество голосов в пользу Прошунина, которого выбрали из трех финальных кандидатур. "Единодушная поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами. Андрей Георгиевич пришел на эту должность с краевого уровня, то есть знаком с проблемами региона и нашего города, имеет управленческий опыт работы с большими территориями на посту вице-губернатора. Все это должно помочь ему в решении вопросов стратегического развития Сочи, укрепления его социально-экономического потенциала и поддержки населения", - сказал в ходе выборов председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. В середине мая администрация Краснодарского края сообщила об отставке мэра Сочи Алексея Копайгородского в связи с переходом на новое место работы. Прошунин с 1998 года по 2011 год служил в органах внутренних дел. В последующем занимал руководящие должности в администрации Краснодарского края. С декабря 2020 года был заместителем и первым замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. С декабря 2021 года занимал должность министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
https://ria.ru/20240628/lnr-1956188308.html
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политика, сочи, краснодарский край
Политика, Сочи, Краснодарский край
В Сочи выбрали нового мэра

Экс-вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал новым главой Сочи

© Фото : Администрация города Сочи Андрей Прошунин
Андрей Прошунин - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Администрация города Сочи
Андрей Прошунин. Архивное фото
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования выбрали новым главой курорта бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, передает корреспондент РИА Новости.
Сорок три депутата отдали наибольшее количество голосов в пользу Прошунина, которого выбрали из трех финальных кандидатур.
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«
"Единодушная поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами. Андрей Георгиевич пришел на эту должность с краевого уровня, то есть знаком с проблемами региона и нашего города, имеет управленческий опыт работы с большими территориями на посту вице-губернатора. Все это должно помочь ему в решении вопросов стратегического развития Сочи, укрепления его социально-экономического потенциала и поддержки населения", - сказал в ходе выборов председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.
В середине мая администрация Краснодарского края сообщила об отставке мэра Сочи Алексея Копайгородского в связи с переходом на новое место работы.
Прошунин с 1998 года по 2011 год служил в органах внутренних дел. В последующем занимал руководящие должности в администрации Краснодарского края. С декабря 2020 года был заместителем и первым замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. С декабря 2021 года занимал должность министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
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