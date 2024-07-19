https://ria.ru/20240719/sochi-1960661368.html

В Сочи выбрали нового мэра

В Сочи выбрали нового мэра - РИА Новости, 19.07.2024

В Сочи выбрали нового мэра

Депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования выбрали новым главой курорта бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, передает РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:29

2024-07-19T11:29

2024-07-19T11:29

политика

сочи

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953422346_0:36:600:374_1920x0_80_0_0_2ee13e2ca6f2e4bc1cc94793a80f2008.jpg

СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования выбрали новым главой курорта бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, передает корреспондент РИА Новости. Сорок три депутата отдали наибольшее количество голосов в пользу Прошунина, которого выбрали из трех финальных кандидатур. "Единодушная поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами. Андрей Георгиевич пришел на эту должность с краевого уровня, то есть знаком с проблемами региона и нашего города, имеет управленческий опыт работы с большими территориями на посту вице-губернатора. Все это должно помочь ему в решении вопросов стратегического развития Сочи, укрепления его социально-экономического потенциала и поддержки населения", - сказал в ходе выборов председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. В середине мая администрация Краснодарского края сообщила об отставке мэра Сочи Алексея Копайгородского в связи с переходом на новое место работы. Прошунин с 1998 года по 2011 год служил в органах внутренних дел. В последующем занимал руководящие должности в администрации Краснодарского края. С декабря 2020 года был заместителем и первым замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. С декабря 2021 года занимал должность министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

https://ria.ru/20240628/lnr-1956188308.html

https://ria.ru/20240607/chinovniki-1951202478.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сочи, краснодарский край