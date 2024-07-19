https://ria.ru/20240719/sobaka-1960695281.html

В Саратове бездомная собака напала на ребенка

В Саратове бездомная собака напала на ребенка - РИА Новости, 19.07.2024

В Саратове бездомная собака напала на ребенка

Бездомная собака напала на одиннадцатилетнего мальчика на улице Плякина в Саратове, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о халатности,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:01

2024-07-19T13:01

2024-07-19T13:01

происшествия

саратов

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Бездомная собака напала на одиннадцатилетнего мальчика на улице Плякина в Саратове, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по Саратовской области. "По предварительным данным, ... 18 июля 2024 года у дома № 10 по улице Плякина города Саратова беспризорная собака укусила 11-летнего мальчика. Ему потребовалась медицинская помощь. Следственным отделом по Заводскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства. В СК считают, что инцидент произошел в результате того, что сотрудники муниципальных органов власти не организовали отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240706/sobaki-1957912402.html

саратов

саратовская область

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происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)