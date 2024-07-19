https://ria.ru/20240719/sk-1960768773.html

СК проверит сообщения о телах мирных жителей в подвалах в зоне СВО

СК проверит сообщения о телах мирных жителей в подвалах в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2024

СК проверит сообщения о телах мирных жителей в подвалах в зоне СВО

Следственный комитет России проверит информацию об обнаружении в зоне спецоперации тел мирных жителей, погибших от действий ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:04

2024-07-19T16:04

2024-07-19T17:19

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию об обнаружении в зоне спецоперации тел мирных жителей, погибших от действий ВСУ, сообщили РИА Новости в ведомстве."Следователи СК России проверят получившую распространение в сети Интернет информацию об обнаруженных в подвалах домов, расположенных в населенном пункте вблизи линии боевого соприкосновения, тел мирных жителей, погибших от действий ВСУ", — говорится в сообщении.Как сообщил накануне глава ДНР Денис Пушилин, у властей республики есть свидетельства, что украинские военные целенаправленно стреляли по мирным жителям Дзержинска, которые не хотели покинуть свои дома.Как рассказала одна из выживших, военнослужащие ВСУ считали их предателями родины, молча заходили в дома и открывали огонь.

https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия