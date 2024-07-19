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Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство - РИА Новости, 19.07.2024
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10:57 19.07.2024 (обновлено: 13:02 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство - РИА Новости, 19.07.2024
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство
Дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре будут расследовать по статье о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:57
2024-07-19T13:02
происшествия
самара
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре будут расследовать по статье о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил &lt;...&gt; переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство", — рассказали в ведомстве.Трех подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, установили и задержали, следствие будет просить суд об их аресте.Накануне Матвеев выложил в своем Telegram-канале несколько видеозаписей, на которых зафиксирован конфликт в Самаре, предположительно, между мигрантами и местными жителями.Депутат заявил, что попытался прекратить потасовку, но один из приезжих ударил его по голове. В результате Матвеев получил рассечение. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.
https://ria.ru/20231113/delo-1909256087.html
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происшествия, самара, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство

СК требует ареста троих участников нападения на депутата Госдумы

© Фото : СУ-СКР Самара/ВКонтактеАвтомобиль СК России на месте происшествия, где мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре
Автомобиль СК России на месте происшествия, где мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : СУ-СКР Самара/ВКонтакте
Автомобиль СК России на месте происшествия, где мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре будут расследовать по статье о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил <...> переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство", — рассказали в ведомстве.
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Трех подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, установили и задержали, следствие будет просить суд об их аресте.
Накануне Матвеев выложил в своем Telegram-канале несколько видеозаписей, на которых зафиксирован конфликт в Самаре, предположительно, между мигрантами и местными жителями.
Депутат заявил, что попытался прекратить потасовку, но один из приезжих ударил его по голове. В результате Матвеев получил рассечение. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.
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ПроисшествияСамараГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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