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Аппарат Львовой-Беловой составит рейтинг регионов по профилактике сиротства
Аппарат Львовой-Беловой составит рейтинг регионов по профилактике сиротства - РИА Новости, 19.07.2024
Аппарат Львовой-Беловой составит рейтинг регионов по профилактике сиротства
Аппарат детского омбудсмена РФ по итогам всероссийской инспекции органов опеки составит рейтинг регионов по профилактике социального сиротства, который должен... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:19
2024-07-19T18:19
2024-07-19T18:19
общество
россия
республика хакасия
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена РФ по итогам всероссийской инспекции органов опеки составит рейтинг регионов по профилактике социального сиротства, который должен стать ориентиром для региональных правительств, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В результате всероссийской инспекции к 1 июня 2025 года будет сделан доклад президенту с предложениями по совершенствованию системы профилактики социального сиротства по всей стране. Создадим реестр типовых проблем и решений, карту успешных практик. Составим рейтинг регионов по профилактике социального сиротства. Все субъекты получат рекомендации", - сказала Львова-Белова во время посещения Республики Хакасия, ее слова передаются на сайте. Кроме того, детский омбудсмен подчеркнула, что составленный рейтинг должен указать направление развития и стать ориентиром для региональных правительств.
https://ria.ru/20240718/deti-1960570453.html
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общество, россия, республика хакасия, мария львова-белова
Общество, Россия, Республика Хакасия, Мария Львова-Белова
Аппарат Львовой-Беловой составит рейтинг регионов по профилактике сиротства
Аппарат Львовой-Беловой составит рейтинг регионов по профилактике соцсиротства