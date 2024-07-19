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В Симферополе третий день подряд установлен температурный рекорд - РИА Новости, 19.07.2024
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10:02 19.07.2024 (обновлено: 13:46 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/simferopol-1960636199.html
В Симферополе третий день подряд установлен температурный рекорд
В Симферополе третий день подряд установлен температурный рекорд - РИА Новости, 19.07.2024
В Симферополе третий день подряд установлен температурный рекорд
В Симферополе третий день подряд установлен рекорд по максимуму температуры воздуха, в четверг на метеостанции в столице Крыма она достигла плюс 39,1 градусов,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:02
2024-07-19T13:46
общество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Симферополе третий день подряд установлен рекорд по максимуму температуры воздуха, в четверг на метеостанции в столице Крыма она достигла плюс 39,1 градусов, перекрыв предыдущее значение в плюс 36,3 градусов, зафиксированное в 2001 году, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. Ранее, 16 и 17 июля в Симферополе уже были установлены новые максимумы температур за всю историю наблюдений (более 100 лет). 16 июля температура воздуха в Симферополе достигла 37,5 градусов, а 17 июля 38,3 градуса. Рекорды держались с 2001 года. "18 июля максимальная температура воздуха в Симферополе зафиксирована 39,1 градуса. Это на 2,8 градусов больше предыдущего рекордного значения, установленного в этот день (18 июля - ред.) в 2001 году – тогда максимальная температура за всю историю наблюдений составила 36,3 градуса", - сообщили метеорологи. Наиболее жаркая погода на полуострове в четверг была в степных районах Крыма, на метеостанции Клепинино в Красногвардейском районе температура днем достигла плюс 40 градусов, добавили в гидрометцентре.
https://ria.ru/20240715/zhara-1959721785.html
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общество, симферополь
Общество, Симферополь
В Симферополе третий день подряд установлен температурный рекорд

В Симферополе третий день подряд установлен рекорд по температуре воздуха

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди на прогулке у реки Салгир в Симферополе
Люди на прогулке у реки Салгир в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Люди на прогулке у реки Салгир в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Симферополе третий день подряд установлен рекорд по максимуму температуры воздуха, в четверг на метеостанции в столице Крыма она достигла плюс 39,1 градусов, перекрыв предыдущее значение в плюс 36,3 градусов, зафиксированное в 2001 году, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
Ранее, 16 и 17 июля в Симферополе уже были установлены новые максимумы температур за всю историю наблюдений (более 100 лет). 16 июля температура воздуха в Симферополе достигла 37,5 градусов, а 17 июля 38,3 градуса. Рекорды держались с 2001 года.
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"18 июля максимальная температура воздуха в Симферополе зафиксирована 39,1 градуса. Это на 2,8 градусов больше предыдущего рекордного значения, установленного в этот день (18 июля - ред.) в 2001 году – тогда максимальная температура за всю историю наблюдений составила 36,3 градуса", - сообщили метеорологи.
Наиболее жаркая погода на полуострове в четверг была в степных районах Крыма, на метеостанции Клепинино в Красногвардейском районе температура днем достигла плюс 40 градусов, добавили в гидрометцентре.
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