https://ria.ru/20240719/sheremetevo-1960680242.html

В "Шереметьево" рассказали о работе на фоне IТ-сбоя

В "Шереметьево" рассказали о работе на фоне IТ-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

В "Шереметьево" рассказали о работе на фоне IТ-сбоя

Важным фактором устойчивости IТ-систем аэропорта "Шереметьево" на фоне сбоя в мире стало внедрение своих разработок и импортозамещающих решений, сообщила... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:18

2024-07-19T12:18

2024-07-19T12:20

шереметьево (аэропорт)

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Важным фактором устойчивости IТ-систем аэропорта "Шереметьево" на фоне сбоя в мире стало внедрение своих разработок и импортозамещающих решений, сообщила компания. "Производственные ИТ- системы аэропорта функционируют стабильно. Одним из ключевых факторов устойчивости информационных систем аэропорта является внедрение собственных разработок и импортозамещающих решений", - говорится в сообщении аэропорта.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html

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2024

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шереметьево (аэропорт), технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний