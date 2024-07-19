https://ria.ru/20240719/sheremetevo-1960680242.html
В "Шереметьево" рассказали о работе на фоне IТ-сбоя
В "Шереметьево" рассказали о работе на фоне IТ-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
В "Шереметьево" рассказали о работе на фоне IТ-сбоя
Важным фактором устойчивости IТ-систем аэропорта "Шереметьево" на фоне сбоя в мире стало внедрение своих разработок и импортозамещающих решений, сообщила... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:18
2024-07-19T12:18
2024-07-19T12:20
шереметьево (аэропорт)
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Важным фактором устойчивости IТ-систем аэропорта "Шереметьево" на фоне сбоя в мире стало внедрение своих разработок и импортозамещающих решений, сообщила компания. "Производственные ИТ- системы аэропорта функционируют стабильно. Одним из ключевых факторов устойчивости информационных систем аэропорта является внедрение собственных разработок и импортозамещающих решений", - говорится в сообщении аэропорта.
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шереметьево (аэропорт), технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Шереметьево (аэропорт), Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В "Шереметьево" рассказали о работе на фоне IТ-сбоя
Важным фактором устойчивости IT-систем стало внедрение импортозамещающих решений