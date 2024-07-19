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В Благовещенске 11 человек отравились шаурмой в трех кафе - РИА Новости, 19.07.2024
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13:44 19.07.2024 (обновлено: 19:47 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/shaurma-1960713791.html
В Благовещенске 11 человек отравились шаурмой в трех кафе
В Благовещенске 11 человек отравились шаурмой в трех кафе - РИА Новости, 19.07.2024
В Благовещенске 11 человек отравились шаурмой в трех кафе
Острой кишечной инфекцией заболели 11 человек, в том числе 4 ребёнка, после употребления пищи в трёх кафе шаурмы в Благовещенске, там обнаружены кишечная... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:44
2024-07-19T19:47
происшествия
здоровье - общество
благовещенск
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Острой кишечной инфекцией заболели 11 человек, в том числе 4 ребёнка, после употребления пищи в трёх кафе шаурмы в Благовещенске, там обнаружены кишечная палочка и сальмонелла, работа точек приостановлена на 90 суток, сообщает Благовещенский городской суд. "Суд приостановил деятельность сразу трех кафе в Городском парке Благовещенска, где посетители после употребления пищи заболели острой кишечной инфекцией. В инфекционном стационаре находятся 11 пациента, в том числе 4 ребёнка", - говорится в сообщении. Речь идет о кафе быстрого питания "Шаурма №1", "Шаурма 5 звезд", а также летнем кафе, находящихся в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска. По сообщению Роспотребнадзора по Амурской области, там выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В частности, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции, и горячее водоснабжение, установлена одна раковина для мытья разделочного инвентаря, овощей и рук повара, отсутствуют условия для мытья и дезинфекции уборочного инвентаря, в кафе большое скопление мух и следов их жизнедеятельности. "Кроме того, в пробах и смывах обнаружены бактерии группы кишечных палочек и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы", - говорится в сообщении суда. Владелец точек общепита в суде признал вину и объяснил, что сможет устранить нарушения до 23 июля. Однако представитель Роспотребнадзора настаивал на закрытии кафе на 90 суток, поскольку выявленные нарушения санитарных требований создают реальную угрозу жизни и здоровью потребителей продукции. "Изучив материалы дела, суд постановил ИП Аскерова А.Х. оглы признать виновным в совершении административных правонарушений и назначить ему наказание - приостановление деятельности по предоставлению услуг общественного питания в кафе быстрого питания "Шаурма № 1", "Шаурма 5 звезд" и летнем кафе в Городском парке культуры и отдыха на срок 90 суток", - уточнили в суде.
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953690635.html
https://ria.ru/20240709/sud-1958454916.html
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происшествия, здоровье - общество, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), благовещенский городской суд
Происшествия, Здоровье - Общество, Благовещенск, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Благовещенский городской суд
В Благовещенске 11 человек отравились шаурмой в трех кафе

Суд приостановил работу трех кафе шаурмы в Благовещенске из-за кишечной инфекции

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНабережная реки Амур в городе Благовещенске
Набережная реки Амур в городе Благовещенске - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Набережная реки Амур в городе Благовещенске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Острой кишечной инфекцией заболели 11 человек, в том числе 4 ребёнка, после употребления пищи в трёх кафе шаурмы в Благовещенске, там обнаружены кишечная палочка и сальмонелла, работа точек приостановлена на 90 суток, сообщает Благовещенский городской суд.
"Суд приостановил деятельность сразу трех кафе в Городском парке Благовещенска, где посетители после употребления пищи заболели острой кишечной инфекцией. В инфекционном стационаре находятся 11 пациента, в том числе 4 ребёнка", - говорится в сообщении.
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Речь идет о кафе быстрого питания "Шаурма №1", "Шаурма 5 звезд", а также летнем кафе, находящихся в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска. По сообщению Роспотребнадзора по Амурской области, там выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В частности, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции, и горячее водоснабжение, установлена одна раковина для мытья разделочного инвентаря, овощей и рук повара, отсутствуют условия для мытья и дезинфекции уборочного инвентаря, в кафе большое скопление мух и следов их жизнедеятельности.
"Кроме того, в пробах и смывах обнаружены бактерии группы кишечных палочек и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы", - говорится в сообщении суда.
Владелец точек общепита в суде признал вину и объяснил, что сможет устранить нарушения до 23 июля. Однако представитель Роспотребнадзора настаивал на закрытии кафе на 90 суток, поскольку выявленные нарушения санитарных требований создают реальную угрозу жизни и здоровью потребителей продукции.
"Изучив материалы дела, суд постановил ИП Аскерова А.Х. оглы признать виновным в совершении административных правонарушений и назначить ему наказание - приостановление деятельности по предоставлению услуг общественного питания в кафе быстрого питания "Шаурма № 1", "Шаурма 5 звезд" и летнем кафе в Городском парке культуры и отдыха на срок 90 суток", - уточнили в суде.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБлаговещенскАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Благовещенский городской суд
 
 
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